Reggio Calabria, riparte il City Tour ATAM per scoprire la città dal bus panoramico | INFO UTILI

“Torna il City Tour ATAM! Questo weekend, sabato 28 e domenica 29 giugno, riparte il nostro bus panoramico per scoprire le meraviglie di Reggio Calabria… con una grande novità! Partenza dalla Fermata Museo (davanti al Museo Archeologico Nazionale). Orari delle corse:

Mattina: 9:30 e 10:30, Pomeriggio: 18:00 e 19:00. Biglietti: acquistabili a bordo direttamente dal personale ATAM

– 5 € per gli adulti

– 3 € per i bambini

Non perdete l’occasione di vivere Reggio da un punto di vista nuovo, comodo e suggestivo. Vi aspettiamo a bordo!”. E’ questo il post pubblicato sui profili social da ATAM Reggio Calabria.