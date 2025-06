Reggio Calabria, la solita storia: rifiuti, marciapiedi inesistenti e strisce mai realizzate a un passo dal centro | FOTO

StrettoWeb

Rifiuti, marciapiedi che non esistono, strisce pedonali mai realizzate. E’ la solita storia, a Reggio Calabria. Ed è l’ennesima segnalazione. Questa volta, come si può vedere dalle foto a corredo, proviene dal Viale Europa, a un passo dal centro cittadino. Le immagini, come sempre in questi casi, parlano da sole. Provengono da un cittadino e lettore di StrettoWeb, che alle foto aggiunge: “Viale Europa, marciapiedi dissestati ed invasi da rifiuti di ogni tipo. Mancano le strisce pedonali mai realizzate nonostante i recenti lavori. Serve attenzione, cura ed interventi risolutivi per dare pulizia, decoro e sicurezza ai cittadini”.