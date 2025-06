Reggio Calabria: rifiuti abbandonati da oltre 15 giorni a Ravagnese. La denuncia dei residenti: “una discarica sotto il sole”

StrettoWeb

Arriva l’estate, e con essa anche i disagi legati al caldo e alla mancata raccolta dei rifiuti. A segnalarlo alla redazione di StrettoWeb sono alcuni residenti di via Mortara, nel quartiere di Ravagnese a Reggio Calabria, precisamente presso il condominio Girasole. La denuncia è chiara: “più di 15 giorni che l’immondizia è lì, lasciata a cuocersi sotto il sole. Potete immaginare che ‘meraviglia’ con queste temperature“.

Una situazione non solo incresciosa dal punto di vista igienico-sanitario, ma anche simbolo di un disservizio che, specie nei mesi estivi, diventa insostenibile per chi vive in zona. Sacchetti abbandonati, odori nauseabondi e rischio di proliferazione di insetti e roditori sono solo alcune delle conseguenze di questa vera e propria emergenza ambientale in miniatura.

I cittadini chiedono un intervento immediato da parte degli organi competenti e sollecitano l’Amministrazione comunale e l’azienda incaricata della raccolta a ripristinare la regolarità del servizio. “Non possiamo convivere con una discarica sotto casa serve rispetto per chi paga le tasse e vive in questa città”. StrettoWeb continuerà a monitorare la situazione e a dare voce ai cittadini, in attesa di risposte concrete.