Reggio Calabria, restauro dell’altare del ‘600 della chiesetta della Graziella a Sbarre: a che punto sono i lavori?

Martedì 10 giugno, dalle ore 11, alla Sala dei Lampadari di Palazzo S. Giorgio a Reggio Calabria, si svolgerà un incontro tendente a fare il punto sui lavori di restauro dell’altare seicentesco della chiesetta della “Graziella” in Sbarre. Vi parteciperanno rappresentanti dell’Amministrazione civica, proprietaria del bene, con i responsabili dei Settori Patrimonio e Cultura, il Presidente della Fondazione CARICAL che contribuisce economicamente alla salvaguardia del prezioso altare, la Ditta che ne sta curando il restauro, la Soprintendenza che vigila sulla corretta esecuzione dei lavori e che ha inserito nel piano triennale del Ministero una somma atta a garantire che l’intero immobile sia risanato, il Cappellano della chiesetta data in comodato d’uso, già dagli anni’90, alla Parrocchia di Loreto, l’Associazione Ulysses che, dopo svariare riunioni con l’Associazione Italia Nostra e la Soprintendenza, si è assunta l’onere di gestire l’intera delicata operazione.

L’identità di ciascun luogo è determinata da un insieme di elementi, fisici, sociali, culturali anche dalla scala più minuta dei singoli manufatti a quella del territorio nel suo complesso, atti a a comunicare a chiunque abiti o usi un luogo, i valori della popolazione insediata, e quei saperi di chi ha contribuito nel tempo a costruire e riprodurre ciascun territorio. Queste risorse, capillarmente diffuse e spesso trascurate, permangono nella vita di una comunità ed in quanto tali fondano l’identità di un luogo e il senso di appartenenza dei cittadini a quel luogo.

La storia della chiesa della Graziella

La chiesa della Graziella è sorta in mezzo ai giardini della contrada Sbarre (1691) come chiesa extraurbana, simbolo della devozione dei “giardinari” che con la sua costruzione hanno voluto ringraziare la Vergine Maria per essere scampati all’alluvione del 1641. Anche se le vicende che hanno riguardato la chiesa nelle epoche successive hanno visto l’alternarsi di periodi di decadenza ed abbandono, la cappella divenuta privata fu acquisita dal Comune, restaurata e restituita al culto nell’anno 2000, come “un’oasi di spiritualità” (N. Ferrante, La chiesa della Graziella a Sbarre in Reggio Calabria 2001).

Il suo valore culturale, quale espressione della storia e dell’architettura religiosa del tempo, è stato riconosciuto e dichiarato con D.M. 11.02.1980. Per la salvaguardia del suo valore testimoniale l’Associazione Ulysses e la Parrocchia S. Maria di Loreto hanno colto l’opportunità offerta dal Bando “Patrimonio da salvare. Cantieri aperti per conoscere ed amare l’arte” della Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania e hanno inoltrato richiesta di contributo per il restauro dell’altare maggiore della chiesa. L’accordo stipulato dalla Parrocchia con l’Associazione Ulysses consentirà di promuovere l’accessibilità alle attività di cantiere e la fruizione consapevole da parte della collettività durante le varie fasi del restauro e la conclusione dei lavori, nonché di curare l’adeguata comunicazione di quanto si va facendo.

Che cosa è l’Associazione Culturale Ulysses

L’Associazione Culturale Ulysses è un’associazione senza scopo di lucro fondata oltre un quindicennio fa da un gruppo di giovani professionisti, studiosi e ricercatori con lo scopo di dare vita a un’attività di conoscenza e diffusione del valore del patrimonio storico, artistico e culturale della Calabria. Ulysses promuove attività culturali, progettate e condotte da esperti qualificati, anche per conto di altre istituzioni attraverso l’organizzazione di eventi espositivi, visite guidate, corsi, studi e ricerche bibliografiche e tematiche, incontri e seminari di studio, pubblicazioni e ogni genere di progetti e programmi di gestione centrati sulla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale anche a fini turistico culturali e di sviluppo economico del territorio. Tra le ultime iniziative nel 2021, in Pinacoteca civica, la Mostra sulla Pittura del Settecento a Reggio Calabria, tra Accademie e scuole, finanziata dalla Regione Calabria e “Umberto Boccioni. Un percorso” 2020 al MArRC e oggi nella Pinacoteca civica della città. Dal 2022 in convenzione con Città Metropolitana e Soprintendenza ha la gestione del sito Archeologico Griso Laboccetta, la più antica area sacra cittadina di epoca greca.

Desta Industrie s.r.l.-Divisione Artium

Artium, divisione aziendale della Desta, opera nel settore dei Beni Culturali, grazie ad un’equipe specializzata nel settore artistico e culturale, formata da restauratori, ingegneri, artisti, architetti, tecnici e designer, crea e sviluppa progetti per il recupero di opere d’arte ed offre servizi per la cultura, come l’allestimento di mostre private o museali, l’organizzazione di eventi e mostre, l’ideazione e la realizzazione di oggetti e arredi. Si occupa, inoltre, di didattica e formazione specialistica anche in collaborazione con Enti di alta formazione e Università statali.