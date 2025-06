Reggio Calabria, proposta per rilanciare il corso Garibaldi d’estate con sfilate, degustazioni e arte

StrettoWeb

“Il tempo dell’estate in una città con vocazione turistica, dovrebbe anche essere il tempo delle invenzioni, del coraggio di proporre cose utili e nello stesso tempo capaci di creare attenzione e opportunità. Così crediamo utile proporre alle autorità ed organi competenti l’occasione di motivare gli angoli del corso Garibaldi, salotto cittadino chiuso al traffico, suggerendo l’opportunità di creare nei fine settimana degli spazi di intrattenimento sociale: Per cui ( la zona nord vicina a piazza De Nava) potrebbe essere ispirata a delle sfilate organizzate a turno dai titolari di negozi di abbigliamento, bigiotteria ed oreficeria per creare attenzione e possibilità di stimoli all’acquisto”. Lo afferma in una nota l’associazione culturale “Sensazioni Emergenti”.

“Nello stesso tempo si potrebbe lungo la zona sud del corso Garibaldi (vicino la villa comunale) sfruttare lo spazio per serate gastronomiche organizzate dai titolari di ristoranti della zona con delle loro specialità a prezzi modici (piccole sagre cittadine)”.

E infine si potrebbe creare nella parte centrale sempre del nostro corso Garibaldi, dei momenti di esposizione di quadri e sculture di autori locali che abbiano in questo modo un’opportunità per mettersi in mostra. Tutto questo sarebbe un modo per attirare sul corso Garibaldi, che d’estate ovviamente diventa meno frequentato, ed essere così uno spazio utile sia per la parte culturale ma anche per quella economica, sfruttando la presenza turistica come quella presente per la sola e semplice passeggiata”.

“L’iniziativa darebbe stimoli ad ogni negoziante o ristoratore al fine di creare sempre nuovo interesse sulla loro attività e oltretutto darebbe uguali opportunità a chi con i suoi esercizi commerciali non ha la possibilità di sfruttare il momento estivo del lungomare reggino. Magari per quest’anno potrebbe essere sfruttata nel mese di agosto-settembre per poi divenire nei mesi estivi l’occasione di sempre. Certi della vostra attenzione e sperando che il suggerimento possa essere acquisito, salutiamo cordialmente”.