Reggio Calabria: tutto pronto per il 1° Trofeo regionale “Villa Arangea” di Petanque, specialità delle bocce | DETTAGLI

StrettoWeb

La Sala dei Sindaci di Palazzo San Giorgio ha ospitato la conferenza stampa di presentazione del primo torneo regionale “Villa Arangea” di Petanque, gara che si svolgerà domenica 8 giugno alla Villa Comunale di Reggio Calabria. Al tavolo dei relatori il consigliere comunale delegato allo sport Giovanni Latella, il delegato provinciale della FIB (Federazione Italiana Bocce) Nino Canale, il responsabile regionale della disciplina “Petanque” Guglielmo Votano, la responsabile regionale della disciplina “boccia paralimpica”. Importanti anche le testimonianze di Cosimo Spanò, presidente dell’ASD Ortì Petanque (la società regionale più longeva tra tutte), e di Angela Mallemace, presidente della Gambarie Petanque.

Tutti gli interventi

Ad aprire i lavori il consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella il quale, ringraziando gli organizzatori ed i presenti per il lavoro profuso, ha dichiarato che a Reggio non esiste soltanto il calcio, il basket o la pallavolo ma anche la disciplina delle bocce; attività che l’amministrazione vuole concretamente sostenere attraverso azioni mirate. “Esiste un finanziamento per per la costruzione di un bocciodromo –ha ricordato Latella– ed il posto è già stato individuato; si sta rivedendo il progetto ed, oltre alla struttura che c’è a Gallina, su Reggio Calabria contiamo di avere una struttura regolamentare per poter svolgere dei campionati”. Latella si è augurato anche che questa tipologia di attività, solitamente praticata da un pubblico più adulto, possa invece trovare spazio e promozione anche tra i giovanissimi; a partire da questo primo Torneo “Villa Arangea” che si svolgerà domenica 8 giugno e che ha già registrato numerose adesioni.

Barbara Sidoti ha spiegato come ha conosciuto la disciplina della “boccia paralimpica” che si gioca in palestra con delle bocce particolari, in similpelle, praticata da ragazzi in carrozzina. Ha portato dunque la sua preziosa testimonianza vissuta all’interno di un percorso con il figlio, purtroppo scomparso prematuramente a 13 anni, pensando di accompagnarlo in questo futuro sportivo. Da questa esperienza è nata l’associazione, creata assieme al marito, “Karol e i numeri primi” che si fa promotrice proprio dello sport della boccia paralimpica rivolto al mondo della disabilità.

“Io sto allenando tre ragazzi in carrozzina – ha dichiarato la Sidoti– e qualche tempo fa ho portato per la prima volta un ragazzo calabrese a partecipare ad una gara nazionale a Padova; stiamo portando avanti insieme a lui ed agli altri questi progetti paralimpici nelle scuole. Progetti fondamentali perché io mi ricordo che mio figlio, quando c’era l’ora di educazione fisica,non sapeva che fare i compagni giocavano a pallone; invece attraverso, lo sport paralimpico, anche ragazzi con disabilità come lui possono fare attività fisica come tutti gli altri ed è una cosa importantissima”.

Il delegato provinciale della FIB, Nino Canale, ha ricordato che la Calabria è al primo posto per specialità di bocce che si praticano. Nel descrivere le 5 tipologie di attività (Petanque, Raffa, Volo, Boccia Paralimpica e Beach Bocce) ha reso noti dati importanti di settore facendo sapere che, in due anni, sono nate tre nuove società ed altre due si attiveranno a settembre: a Locri ed a Lamezia.

Il responsabile regionale della disciplina “Petanque” Guglielmo Votano ha voluto ringraziare il Sindaco, il consigliere Giovanni Latella e tutta l’amministrazione per aver sposato pienamente questo progetto fin dal primo momento che è stato sottoposto; perché hanno visto e capito che questo sport, erroneamente negli anni passati definito come il “gioco delle bocce”, ha preso il suo posto all’interno di una federazione nazionale come la FIB, ottenendo il giusto riconoscimento sportivo. Votano ne ha spiegato le origini, la natura, le regole e la diversificazione per tecniche e modalità attraverso una puntuale e dettagliata descrizione. La gara che si farà giorno 8, ha sottolineato, è caratterizzata anche da una funzione fortemente divulgativa; cercando di coinvolgere quante più persone possibili coinvolgendo al meglio anche le scuole.

“Tecnici abilitati, come me, stanno portando avanti un progetto all’interno di alcune scuole cittadine con l’intento di coinvolgere, di far avvicinare e sensibilizzare i giovani –ha dichiarato– perché purtroppo molte società scontano il fatto di avere aderenti con un’età piuttosto avanzata, per cui è indispensabile il ricambio generazionale”. Votano, in conclusione, ha ricordato che le nostre società e la FIB regionale si sono distinte a livello nazionale partecipando ad importanti gare con ottimi risultati di fronte a moltissimi appassionati o sportivi.Anche nel mese di giugno ci saranno impegni significativi su territorio nazionale che spingono a lavorare tutti insieme cercando di migliorarsi, di crescere tecnicamente, sportivamente e socialmente per ottenere risultati ancora più prestigiosi.

Cosimo Spanò, presidente dell’ ASD Petanque Ortì (a ridosso del trentesimo dalla sua fondazione ad agosto), ha fatto sapere che questa è un’attività portata avanti con grande passione ed entusiasmo da parte di tutti i soggetti coinvolti, promuovendo la manifestazione importante di domenica alla Villa Comunale con l’augurio che si possa proseguire anche negli anni a venire per consolidare il lavoro prodotto in questi anni.

Anche Angela Mallamace presidente della Gambarie Petanque, ha espresso la voglia di far scoprire questo sport a tutti e riportarlo tra la gente, perché molti lo registrano ancora come qualcosa da “anziani” ma in realtà ha molto da dare anche ai giovani ed è una disciplina aperta a chiunque. È stato rilanciato quindi l’invito all’evento di domenica, ricordando che sarà una giornata di sport per tutti, dove davvero nessuno resti escluso; una festa dello sport e della disciplina che consentirà a molti di appassionarsi ed intraprendere, magari, questa attività che sta facendo emergere la nostra città sulla scena nazionale.