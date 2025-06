Reggio Calabria, tutto pronto per il meeting dei Giovani Confcommercio “ShareIt”: info e programma

StrettoWeb

L’undicesima edizione di ShareIt, l’evento annuale organizzato dai giovani imprenditori di Confcommercio, si terrà il prossimo 22 e 23 giugno a Reggio Calabria. Un racconto collettivo di impresa, bellezza e identità, con protagonisti giovani imprenditori, aziende d’eccellenza, istituzioni. Oltre 100 partecipanti provenienti da tutte le regioni di Italia avranno l’occasione di confrontarsi, dibattere su temi di attualità legati all’imprenditoria e all’economia, come l’innovazione digitale, l’accesso al credito, la semplificazione burocratica e le agevolazioni fiscali.

Durante la due giorni ci sarà spazio per momenti dedicati alla formazione, al team building, alla condivisione di best practices con l’obiettivo di ispirare e creare nuove opportunità di crescita e collaborazione tra i giovani imprenditori. Lunedi 23 giugno alle 10.00, per tutta la mattinata si svolgerà, al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, il convegno pubblico di ShareIt.

Il programma

Saluti Istituzionali:

Lorenzo Labate, Presidente Confcommercio Reggio Calabria,

Giuseppe Falcomatà, Sindaco della città di Reggio Calabria,

Antonino Tramontana, Presidente CCIAA di Reggio Calabria,

Giuseppe Zimbalatti, Rettore Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.

Seguono gli interventi di:

Carlo Sangalli, Presidente Confcommercio – Imprese per l’Italia

Matteo Musacci, Presidente nazionale Giovani Imprenditori Confcommercio.

Alle 11:00 Inspiring speech di Alessandro Tommasi, Fondatore di Will Ita e di Future Proof Society;

Alle 12:00 Cerimonia di consegna dei riconoscimenti Best Practices GGI 2025.

Alle 12.30 sarà Fabrizio Sudano, Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e padrone di casa, ad introdurre i partecipanti a una breve visita del patrimonio culturale custodito dal Museo, con tappa finale ai Bronzi di Riace.

Appuntamento per la stampa alle 10 al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, piazza De Nava 26.