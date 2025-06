Reggio Calabria, al via il progetto #ReggioAbile. Rizzo (DSP): “in Italia i cittadini disabili sono di Serie B”

StrettoWeb

Si terrà venerdì 14 giugno alle ore 11:00, presso il Lido NET 1 in via delle Mura Greche 1 (zona Tempietto), a Reggio Calabria, il primo dei quattro incontri del ciclo di eventi intitolato “#ReggioAbile”, promosso da Democrazia Sovrana e Popolare – DSP Calabria. Il convegno, dal titolo “L’inclusione non è un’eccezione: disabilità, sport, lavoro e dignità”, affronterà la tematica della disabilità da diverse prospettive, focalizzandosi sull’inclusione come valore essenziale per la società.

Tra i relatori dell’incontro figurano:

Luigi Casile, Responsabile Disabilità DSP Calabria

Antonio Cugliandro, Coach BIC Reggio Calabria

Amelia Cugliandro, Direttore Generale BIC RC

Beniamino Scarfone, Consulente del Lavoro

Ernesto Siclari, Garante Disabilità Regione Calabria

Giuseppe Modafferi, Coordinatore DSP Calabria

L’evento si propone come momento di riflessione e confronto, ponendo al centro sport, lavoro e dignità come strumenti fondamentali per l’inclusione delle persone con disabilità. Il convegno è parte integrante del progetto #ReggioAbile, che prevede quattro appuntamenti dedicati a sensibilizzare la cittadinanza su temi cruciali legati ai diritti e alle opportunità delle persone con disabilità.

“I cittadini disabili in Italia sono cittadini di Serie B. Servono investimenti e fondi, che vengono invece messi per armi e immigrazione, facendo tornare indietro il nostro paese. Sono soddisfatto che in Calabria ci sia questa attenzione da parte del nostro partito – DSP – verso la nostra disabilità”. Così Marco Rizzo, coordinatore nazionale di Democrazia Sovrana Popolare, in un video.