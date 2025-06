Reggio Calabria, progetto del Lungomare ridotto per scelta politica: la pietra di Lazzaro costa troppo, i lavori restano a metà

StrettoWeb

Doveva essere un intervento di riqualificazione completo, capace di restituire nuovo splendore al lungomare di Reggio Calabria e invece, con il progredire dei lavori, il progetto originario è stato modificato in corso d’opera dal Sindaco Giuseppe Falcomatà. I lavori, dal valore complessivo di 3,6 milioni di euro, finanziati con fondi PNRR e risorse di coesione della Città Metropolitana, avrebbero dovuto concludersi entro maggio 2025 ma ancora oggi è tutto in alto mare.

Il motivo di questi ritardi sembrerebbe essere da attribuire appunto al cambio di progetto in corso d’opera. Il sindaco avrebbe chiesto di utilizzare la pietra di Lazzaro che è certamente bellissima ma non era stata prevista dai progettisti comunali in origine e Falcomatà in precedenza non era entrato nel merito di questioni così tecniche. Il cambio di materiale, però, ha fatto lievitare i costi e accumulare i ritardi.

Inoltre, il budget è finito prima del previsto e il lavoro rimarrà monco. I fondi inizialmente stanziati, infatti, erano destinati alla sistemazione di tutto il lungomare, comprese aiuole e marciapiedi, e avrebbero dovuto consentire un restyling generale, atteso da tempo soprattutto per quanto riguarda la sistemazione delle radici degli alberi secolari delle storiche aiuole monumentali del “chilometro più bello d’Italia“. Ma l’’introduzione della pietra di Lazzaro, un materiale locale certamente più pregiato, ma anche più costoso rispetto a quello inizialmente previsto, ha di fatto rallentato tutto.

“E’ saltato tutto per un capriccio del Sindaco“, ci confida una fonte interna al cantiere. La conseguenza è inevitabile: si procederà al rifacimento solo di un tratto del lungomare, quello Sud, da piazza Garibaldi al Monumento ai Caduti, lasciando incerto il destino del restante percorso.

Al momento non è ancora chiaro come si intenderà procedere per completare l’opera: se verranno richiesti nuovi fondi, se si cercherà di rimodulare l’intervento in più fasi o se una parte del lungomare rimarrà esclusa dal restyling. Di certo, in caso di nuovo finanziamento, bisognerà fare un ulteriore bando e quindi potrebbe essere un’altra la ditta che eseguirà i lavori. Intanto, il Lungomare rimarrà un puzzle incompleto, con zone in un modo e zone in un altro, come sul corso Garibaldi. Diventerà la caratteristica di Reggio Calabria, le stesse strade con differenti stili, il marchio di fabbrica che lasciano in eredità 11 anni di governo da parte di Falcomatà.

E intanto questo cantiere ormai aperto da diversi mesi sta creando problemi notevoli alla viabilità del lungomare: centinaia di parcheggi sono ostruiti dal cantiere, e anche i percorsi pedonali sono totalmente inibiti. Un vero e proprio inferno in quello che dovrebbe essere il “salotto buono” della città e che invece, in piena estate, con migliaia di turisti in arrivo, andrà a compromettere la quotidianità di residenti e vacanzieri.