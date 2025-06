Reggio Calabria, professionisti a confronto su IA, fisco e sostenibilità: successo per il convegno dell’Unione Giovani Commercialisti

StrettoWeb

L’unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili di Reggio Calabria ha avuto il piacere di organizzare in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Reggio Calabria, con i giovani imprenditori di Confindustria e con Confindustria Reggio Calabria l’evento dal titolo LE NUOVE SFIDE DEL PROFESSIONISTA: Dichiarazione dei Redditi, Intelligenza Artificiale e Revisione Legale con il contributo scientifico di Fiscal Focus di Antonio Gigliotti.

Il Presidente Unione Giovani Commercialisti di Reggio Calabria Dr. Alessandro Minuto: “Questo convegno è stata un’occasione di aggiornamento e confronto su tematiche delicate per il futuro della libera professione e per tutto il territorio imprenditoriale. L’intelligenza artificiale da qualche anno ha un ruolo cruciale nel mercato mondiale. l’IA se utilizzata nei modi adeguati permette di agevolare il carico lavorativo all’interno degli studi, facilitando e abbreviando i tempi dei esecuzione dei processi e delle procedure. Il 2025 è stato un anno di modifiche normative anche in materia di revisione legale, poiché sono state introdotte novità come il focus sulla “sostenibilità” oltre alla formazione obbligatoria da parte dei Revisori per poter rilasciare l’attestazione di sostenibilità, segnando un punto di svolta, sia per le imprese che per i dottori commercialisti”.

“Fino a qualche anno fa, per molte aziende era facoltativa la c.d. “rendicontazione di sostenibilità”, oggi al superamento di determinati parametri dimensionali, diventa obbligatoria. Pertanto, era doveroso oltre che un piacere, condividere questo incontro formativo con i giovani di Confindustria. A tal proposito, approfitto nel ringraziare il Presidente di Confindustria Ing. Sebastiano Vecchio e il Presidente dei Giovani Imprenditori Giuseppe Lombardo per averci ospitato presso la loro sede e per la fattiva collaborazione. Altresì, è doveroso ringraziare il Dr. Antonio Gigliotti (Direttore di Fiscal Focus) per aver accettato l’invito e per aver contribuito alla realizzazione di questo convegno, e agli altri relatori: Dr. Francesco Barone (Dottore Commercialista Ordine di Catanzaro) Dr. Daniele Sirianni (Amm. delegato Fiscal revisione) Dr. Mauro Iemma (Presidente Collegio dei Probiviri UGDCEC di RC) Dr. Rocco Romeo (Presidente UGDCEC di Palmi) per aver relazionato in maniera esaustiva, dando un taglio pratico all’evento. Concludo, ringraziando il Presidente ODCEC di Reggio Cal. Dr. Stefano Maria Poeta per la collaborazione, ed in particolar modo ci terrei a ringraziare il mio Direttivo per aver contribuito al buon esito dell’evento”.