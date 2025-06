Reggio Calabria, il 27 giugno la presentazione della campagna estiva di donazioni Avis

StrettoWeb

Venerdì 27 giugno 2025, alle ore 10:00, presso l’aula “Giuditta Levato” di Palazzo Campanella, sede del Consiglio Regionale della Calabria, sito in via Cardinale Portanova a Reggio Calabria, l’Avis Provinciale di Reggio Calabria presenterà la campagna estiva per la promozione della donazione del sangue. Di seguito la comunicazione ufficiale inviata al comandante della Polizia Municipale del Comune di Reggio Calabria in cui viene presentata l’iniziativa.

“Gentilissimo Comandante,

abbiamo il piacere di comunicare che presenteremo la nostra campagna estiva sulla promozione della donazione del sangue. La calda stagione ormai iniziata, la necessità di dover diffondere maggiormente la cultura della donazione e l’obiettivo di raggiungere più territori possibili nella speranza di poter ancora attingere sempre a nuovi donatori. Avis Provinciale Reggio Calabria, presenta il progetto promozionale in modo che attraverso i canali social associativi e non, assuma la sua massima visibilità. Crediamo da sempre che il nostro compito sia quello di stanare le coscienze dall’indifferenza sociale, informando quanto la donazione sia soprattutto un dovere morale, nella piena consapevolezza che effettuare il ricambio generazionale è ormai una sfida importante e per continuare a garantire il nostro sostegno al SSN e ai Centri trasfusionali è necessario che questo ricambio generazionale avvenga adeguatamente al fabbisogno espresso negli ultimi anni.

La raccolta associativa e la generosità dei nostri donatori saranno gli unici elementi che ci consentiranno di raggiungere a livello provinciale l’autosufficienza. Contiamo di poter contribuire seriamente perché questo avvenga e la presentazione della campagna estiva sarà il nostro prossimo veicolo, una parentesi all’interno di un progetto più esteso che parla di “Salute e Benessere: le due facce della donazione del sangue”, un progetto che cura la diffusione della cultura della donazione all’interno delle scuole e la realizzazione di incontri formativi sui territori e soprattutto, l’organizzazione di diverse giornate di raccolta sangue.

La presentazione sarà un momento anche di confronto con il Centro Regionale Sangue e con il Sit di riferimento, per una declinazione della partecipazione di Avis al fabbisogno si sangue e di plasma, altra sfida importante che Avis sostiene da qualche anno e la cui diffusione della raccolta di plasma sul territorio è prettamente associativa. A dare valore alla raccolta associativa abbiamo invitato la sig.ra Annalaura Leonello che giovane donatrice ieri, porterà la testimonianza della paziente di oggi e della possibilità che offre una donazione alla vita di ciascuno.

Avremo anche il piacere di avere come ospite per il lancio della campagna una giovane atleta in rappresentanza dello sport reggino, crediamo sempre che la nostra vicinanza al mondo dello sport sia sempre più solido per restituire al mondo giovanile un valido contributo alla condivisione di sani stili di vita.

L’evento di presentazione avrà luogo venerdì 27 giugno 2025 alle ore 10.00 all’interno della sala “Giuditta Levato” presso Palazzo Campanella sede del Consiglio Regionale della Calabria. In attesa di condividere insieme questo momento, porgo i miei più cordiali i saluti“.