Reggio Calabria, presentato il “Progetto Jacardi”: sanità digitale e prevenzione al centro dell’azione congiunta ASP-GOM

Questa mattina, l’ASP di Reggio Calabria, in occasione del al Congresso di Endocrinologia dello Stretto, ha presentato il “Progetto Jacardi”. Contestualmente, è stato presentato anche “Siamo quello che mangiamo”, un progetto di prevenzione dell’obesità infantile che ha coinvolte le scuole reggine. Tra gli intervenuti anche il Commissario Straordinario del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, dott.ssa Tiziana Frittelli, ed il Dr. Eugenio Alessi, Responsabile della UOSD di Diabetologia ed Endocrinologia. La loro presenza certifica l’impegno del G.O.M. a lavorare in stretta sinergia con l’ASP per rendere fattivo ed efficace il sistema assistenziale integrato tra Ospedale e Territorio.

Apre gli interventi il Direttore Generale dell’ASP di Reggio Calabria, Dott.ssa Lucia Di Furia, la quale, dopo aver ringraziato la collega Tiziana Frittelli per aver accolto l’invito, ha delineato le caratteristiche del “Joint action Jacardi”, ovvero un programma di azione comune sul diabete e le malattie cardiovascolari che mira a ridurne il carico nei paesi dell’UE, sia a livello individuale che sociale.

“Si tratta cioè di un luogo dove si sperimentano nuovi modelli, nel quale la sanità reggina può confrontarsi con il territorio nazionale ed europeo (sono coinvolti 21 paesi UE) per mettere a punto best pratices e interventi attraverso iniziative pilota transnazionali, integrando e rafforzando le politiche e i programmi esistenti. Il progetto Jacardi si concentra sulla sanità digitale, sull’educazione terapeutica e sull’equità nell’accesso alle cure”.

“Ovviamente – continua la Di Furia – per quanto riguarda la Rete Diabetologica, non si può non partire dall’integrazione con il G.O.M. di Reggio Calabria, con il quale, grazie al rapporto che abbiamo con la dr.ssa Frittelli, stiamo intrattenendo un dialogo continuativo e proficuo. È la prima volta che si fa qualcosa di concreto per intervenire efficacemente prima dell’insorgenza della malattia – conclude la Di Furia – ovvero sulla prevenzione e l’informazione sui corretti stili di vita”.

La Dott.ssa Tiziana Frittelli ha confermato la determinazione delle due Aziende a costruire una Rete Hub-Spoke, nonostante le difficoltà.

“Le difficoltà derivano dal fatto che è non semplice mettere in linea professionisti che parlano linguaggi diversi e che sono abituati a diverse condizioni di lavoro – ha affermato –. Tuttavia, io credo che questi momenti di confronto e di costruzione, che continuano ovviamente anche fuori da questo Congresso, sono necessari per raggiungere il comune obiettivo: cioè garantire un livello di qualità di assistenza che consista in una vera e propria presa in carico del paziente dal momento della prevenzione a quello della cura”.

Il Commissario del G.O.M. si è poi complimentata con la Dott.ssa Di Furia ed il suo staff per aver aderito ad un progetto europeo, dimostrando “apertura e lungimiranza”. Infine, ha concluso la Frittelli: “Siamo molto confidenti che se tutta filiera lavora in sinergia, il percorso di collaborazione che stiamo portando avanti darà sicuramente dei buoni frutti per i pazienti di questa provincia. Tutto questo passa per la testa, la volontà e soprattutto il cuore di chi come noi sta cercando di lanciarlo oltre l’ostacolo”.

Il Congresso è continuato con l’intervento della dirigente scolastica del “Galluppi-Collodi-Bevacqua-Alvaro-Scopelliti”, dott.ssa Adriana Labate, che ha parlato dell’importante iniziativa didattica “Siamo quel che mangiamo”, portata avanti in collaborazione con l’ASP e che ha coinvolto esperti del settore.

I ragazzi e le famiglie che vorranno aderire all’iniziativa potranno scaricare un’app (disponibile per Android) grazie alla quale avranno la consulenza gratuita di un nutrizionista per prevenire o combattere l’eccesso ponderale.

