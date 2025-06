Reggio Calabria, presentata la Relazione annuale del Garante dei diritti dei disabili. Siclari: “ho girato la regione in lungo ed in largo” | INTERVISTE

StrettoWeb

Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Calabria, avv. Ernesto Siclari, ha presentato la Relazione annuale 2024. L’evento si è svolto a Palazzo Campanella a Reggio. Il Garante ha affermato: “sono stati 365 giorni di importante esperienza, capaci di mostrare il duplice volto di una regione che annaspa su grande parte del territorio, con criticità evidenti e carenza di erogazione dei servizi, ma che al contempo fa registrare la presenza di numerose realtà positive, di impegno e perseveranza di uffici, strutture, famiglie ed enti del terzo settore, un mondo associazionistico e consortile indispensabile per una Calabria che sulle gambe delle donne e degli uomini più sensibili vuole iniziare a viaggiare verso obiettivi di recupero e risalita”, rimarca Siclari. “Sulla disabilità è opportuno avere dei dati certi e sarà creata una commissione ad hoc. Dove mi sono concentrato maggiormente? Ho dovuto fare fronte all’emergenza, ho incontrato tante comunità fragili facendo chilometri in lungo ed in largo per la Calabria”, conclude Siclari.

Princi: “a Bruxelles mi sto occupando di disabilità”

L’europarlamentare Giusi Princi ha sottolineato: “Ernesto Siclari, con competenza e visione, è riuscito a pungolare le istituzioni, dando voce alle persone disabili. Nel mio lavoro a Bruxelles mi sto confrontando spesso con il nostro garante in quanto mi è stato affidato un file importante sulla disabilità”.

L’intervento di Di Palma

Roberto Di Palma, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Reggio Calabria, ha evidenziato: “cerchiamo sempre, nel nostro lavoro, di trovare soluzioni per venire incontro alle persone con disabilità”.

Filippo Mancuso, presidente del Consiglio regionale della Calabria, ha puntualizzato: “c’è stato un bel lavoro da parte del Garante che si è impegnato per risolvere le varie criticità. E’ ovvio che c’è sempre da fare e da lavorare. E’ giusto dare dignità alla disabilità”.