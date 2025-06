Reggio Calabria, premio “Stefano Viola”: sullo Stretto torna un ex allenatore della Reggina

StrettoWeb

L’Associazione Italiana Allenatori della provincia di Reggio Calabria comunica che “Martedì 24 giugno alle ore 18.00 presso la “Sala Perri” di Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana in Reggio Calabria, si terrà un interessante incontro di aggiornamento tecnico destinato a tutti gli allenatori di calcio. Protagonista di tale appuntamento sarà mister Roberto Breda, allenatore professionista UEFA Pro, il quale affronterà un clinic sul tema della settimana tipo di una squadra professionista, analizzando le possibili soluzioni adattabili ad una realtà dilettantistica”.

“All’evento interverranno oltre che il tecnico veneto – il quale per molti anni ha ricoperto incarichi tecnici nella società Reggina – anche il Presidente Regionale A.I.A.C. Girolamo Mesiti e il Presidente Provinciale Pasquale Sorgoná, i quali consegneranno i riconoscimenti dello “Stefano Viola 2024/2025”, l’ambito premio ormai giunto alla sua quarta edizione intitolato alla memoria del compianto tecnico reggino, che come consuetudine sarà conferito ai migliori allenatori della provincia reggina nella stagione appena conclusasi, per i campionati di “Eccellenza”, “Promozione” e “Prima Categoria”. Un binomio di appuntamenti imperdibile per tutti gli addetti ai lavori, che concluderà nel migliore dei modi il calendario di eventi dell’Associazione per la stagione sportiva 2024/2025, naturalmente ad accesso gratuito per tutti”.