Reggio Calabria, premiati i giovani atleti del Taekwondo | FOTO

Nella Sala dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio sono stati premiati i giovanissimi atleti delle associazioni sportive di Taekwondo che, con impegno e dedizione, hanno partecipato a competizioni nazionali ottenendo importanti risultati. A consegnare i riconoscimenti è stato il Sindaco Giuseppe Falcomatà, affiancato dal Consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella e dal Consigliere Giuseppe De Biasi.

“Dietro ai nostri lunedì sportivi – ha sottolineato il Sindaco nel suo intervento – c’è la volontà, come istituzioni e, in particolare, come Amministrazione di dare attenzione alle tantissime realtà sportive presenti nella nostra città. Realtà che si stanno facendo conoscere non solo per i risultati ottenuti dagli atleti, ma anche perché, per la nostra Reggio, lo sport rappresenta un presidio sociale, un diritto di cittadinanza che deve essere garantito. Con questa premiazione simbolica vogliamo ringraziare le società e le famiglie che ogni giorno si impegnano per garantire questo diritto“.

“Non vogliamo più parlare di sport “maggiori” e “minori” – ha aggiunto Falcomatà – e non vogliamo che esistano realtà sportive di serie A e altre di serie B. Attraverso queste giornate ringraziamo per il lavoro che fate in città e rinnoviamo il nostro impegno per migliorare gli spazi destinati allo sport, affinché i nostri ragazzi possano crescere in ambienti sempre più adeguati.

In questi mesi abbiamo lavorato per dare una nuova identità sportiva anche agli spazi riqualificati, non solo impianti per calcio o basket, ma palestre polifunzionali che possano ospitare più discipline sportive in sinergia tra loro. È questa l’idea alla base del progetto per la palestra di San Giovannello, i cui lavori termineranno a settembre: farla diventare la casa di diverse discipline, così da poter organizzare eventi sportivi e agonistici che finora sono stati difficili da realizzare in assenza di una “casa dello sport”“.

Il Consigliere Giovanni Latella ha voluto ringraziare le associazioni sportive, definendole il “cuore pulsante” dello sport cittadino, e ha ricordato l’importanza delle famiglie: “dietro ogni giovane atleta c’è un grande impegno da parte dei genitori, un impegno che merita di essere riconosciuto“.

Anche il Consigliere Giuseppe De Biasi ha voluto esprimere il proprio apprezzamento: “questi ragazzi appassionati rappresentano il volto positivo della nostra città. Un sentito ringraziamento va anche alle famiglie, per il tempo e la dedizione che mettono al servizio dello sport durante tutto l’anno“.

A ricevere i riconoscimenti: Vincenzo Vlad Iacopino, atleta di ParaTaekwondo. Campione regionale in carica medaglia di bronzo al campionato italiano 2024 a Torino e medaglia di bronzo al campionato italiano 2025 a Busto Arsizio (VA). Yasmine Lahbiri componente della squadra regionale Calabria di combattimento, medaglia di bronzo alla coppa Italia “The Olympic Dream Cup” al Foro Italico. Samah Lahbiri componente della squadra regionale Calabria di combattimento, ha partecipato alla coppa Italia. “The Olympic Dream Cup”, atleta di Taekwondo della ASD Taekwondo 2018 Reggio Calabria). Solaf Lahbiri, componente della squadra regionale di combattimento Calabria, ha partecipato alla Coppa Italia “The Olympic Dream Cup” al Foro Italico a Roma (atleta di Taekwondo della ASD Taekwondo 2018 Reggio Calabria). Tutti atleti della società ASD Taekwondo 2018 Reggio Calabria).

E Antonio Cogliandro, componente della squadra regionale Calabria di combattimento, già vice campione italiano cadetti ai campionati italiani di Roma e medaglia di bronzo alla coppa Italia “The Olympic Dream Cup” al Foro Italico a Roma. Souleyman Diakite, medaglia d’oro al torneo nazionale “Kim&Liu’ “ al Foro Italico a Roma. Antonio Tripodi, componente della squadra regionale Calabria di combattimento, ha partecipato alla Coppa Italia “The Olympic Dream Cup” al Foro Italico a Roma. Tommaso Schimmenti, componente della squadra regionale Calabria di combattimento, ha partecipato alla Coppa Italia “The Olympic Dream Cup”. Andy Saverio Latella , componente della squadra regionale Calabria di combattimento, ha partecipato alla Coppa Italia “The Olympic Dream Cup” al Foro Italico a Roma. Tutti atleti di Taekwondo della ASD CrossFighter.