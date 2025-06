Reggio Calabria, alcuni piani del Museo saranno chiusi al pubblico: le info

StrettoWeb

“Considerati i lavori di efficientamento energetico e smart light in corso, si comunica che martedì 24 giugno sarà inibito l’accesso del pubblico al livello A. Per lo stesso motivo, martedì 1 luglio e mercoledì 2 luglio sarà inibito l’accesso al piano primo (livello C). Ci scusiamo per il disagio”. Così in una nota sul proprio sito ufficiale il Museo Archeologico di Reggio Calabria comunica la chiusura momentanea di alcuni piani della struttura – nei giorni sopracitati – a causa di lavori.