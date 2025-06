Reggio Calabria, pericolo in centro: cedimento dell’asfalto in via del Gelsomino | FOTO

StrettoWeb

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione che pubblichiamo di seguito, in cui il cittadino di Reggio Calabria evidenza una situazione di pericolo in centro città. Ecco il testo integrale della segnalazione: “Gentile redazione di StrettoWeb, vi scrivo in qualità di cittadino per segnalare una situazione urgente e potenzialmente pericolosa in via del Gelsomino, all’altezza del civico 48, a Reggio Calabria. Il manto stradale presenta un cedimento strutturale evidente, proprio in prossimità di un tombino della rete fognaria. L’asfalto mostra segni di abbassamento simili a quelli che precedettero la voragine apertasi in via Cappuccinelli nel 2023, con conseguenze gravi e rischi concreti per la sicurezza di residenti e automobilisti”.

“Ho già provveduto a segnalare il problema telefonicamente, via email e tramite PEC all’amministrazione comunale, ma nessun intervento è stato ancora eseguito. Allego foto del tratto interessato e documentazione delle segnalazioni inviate. Confidando nella vostra sensibilità e attenzione verso il territorio, resto a disposizione per eventuali approfondimenti, interviste o sopralluoghi. Vi ringrazio per l’ascolto e per il servizio di informazione che offrite ogni giorno alla comunità. Cordiali saluti, Francesco Alessandro Arena”.