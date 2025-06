Reggio Calabria, perdite d’acqua a Pellaro da oltre tre settimane: “siamo stanchi, assetati e abbandonati”

StrettoWeb

Una cittadina di Reggio Calabria ha inviato alla Redazione di StrettoWeb una segnalazione relativamente ad un problema presente a Pellaro, periferia sud di Reggio Calabria. Ecco il testo integrale della segnalazione. “Via Sottolume di Pellaro da più di 3 settimane una perdita idrica interessa l intera via. Nessuno interviene… Tutto nel completo silenzio assordante di chi deve e ribadisco deve monitorare il territorio… Sarebbe stato utile in questi anni che i grandi amministratori avessero provveduto al ripristino delle circoscrizioni dove un tempo i cittadini potevano recarsi per fare segnalazioni e avere qualcuno di riferimento. Ma ciò ovviamente non è mai avvenuto…”.

“Perché avrebbe creato dissenzo.. Controllo… E a questo punto mi domando… Ma i consiglieri della zona sanno.. Agiscono… segnalano… Si rendono presenti sui territori…è mai possibile che i cittadini siano costretti sempre a ricorrere alla stampa per far valere il diritto ad avere una città normale? La carenza idrica è un problema atavico… Le famiglie si trovano ad avere i rubinetti a secco… E il comune sperpera litri e litri di acqua che i cittadini ignari… Forse oggi un po’ meno dopo le segnalazioni fatte dal professore Veronese … Pagano… Ora basta… Siamo stanchi.. Assetati… Abbandonati a noi stessi… Quindi spero che i preposti tra cui il delegato alli idrico si attivi nell’immediato evitando cosi che si debba ricorre ad esposti in procura. Reggio è abbandonata ma la gente non desiste davanti alla sciatteria di questa maggioranza arrogante e strafottente”.