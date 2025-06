Reggio Calabria, perdita idrica da mesi in contrada Morloquio: strada a rischio cedimento | FOTO

StrettoWeb

Una grave situazione di degrado e pericolo persiste da mesi in contrada Morloquio, nella zona sud di Reggio Calabria, a Ravagnese. Una perdita idrica continua a riversare acqua sulla carreggiata, trasformando la strada in un tratto viscido e scivoloso dove, a causa dell’umidità costante, si sono formate alghe e muschio.

Il problema non è soltanto ambientale o estetico: la perdita ha già provocato un progressivo cedimento dell’asfalto, con evidenti segni di sprofondamento. A destare maggiore preoccupazione è il fatto che si tratta dell’unica strada di accesso alle abitazioni della zona e alla clinica Sant’Elia.

I residenti denunciano da tempo la pericolosità del tratto che crea un serio pericolo per auto e moto che per la presenza di muschio sull’asfalto, rischiano di non riuscire a frenare nella curva e soprattutto c’è il rischio cedimento dell’intera strada causato da mesi di perdita che hanno consumato l’asfalto. Nonostante le numerose segnalazioni, la perdita continua a riversare acqua quotidianamente, aggravando il deterioramento del fondo stradale.

I residenti chiedono un intervento urgente da parte delle autorità competenti, affinché venga risolto il guasto alla rete idrica e si proceda al ripristino della strada, prima che la situazione degeneri ulteriormente e si arrivi a conseguenze più gravi per la sicurezza pubblica.