Reggio Calabria, pauroso incidente in centro: auto si ribalta, donna intrappolata nell’auto estratta e trasporta al GOM

Momenti di paura questa mattina a Reggio Calabria, dove un grave incidente stradale si è verificato all’incrocio tra Via Georgia e Via Ibico, in una delle aree più trafficate della città. Due automobili si sono scontrate violentemente e, nell’impatto, una delle vetture si è ribaltata. Alla guida del mezzo finito sottosopra una giovane ragazza, rimasta ferita e trasportata d’urgenza al GOM.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica del sinistro e hanno gestito la viabilità nell’area, resa critica dalla presenza dei mezzi coinvolti. Decisivo l’intervento dei Vigili del Fuoco, accorsi con due mezzi per mettere in sicurezza la zona e liberare la conducente intrappolata all’interno dell’abitacolo capovolto. La ragazza, cosciente ma in stato di shock, è stata affidata al personale del 118 e trasferita al GOM per ulteriori accertamenti.