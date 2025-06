Reggio Calabria, a Palazzo San Giorgio incontro dell’ADGI sulla certificazione di genere

StrettoWeb

Un incontro che ha affrontato “temi cruciali” per il nostro territorio quello organizzato dalla sezione di Reggio Calabria dell’Associazione Donne Giuriste Italiane tenutosi nella Sala dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio. A portare i saluti dell’Amministrazione comunale l’assessore Giuggi Palmenta, che ha espresso la “più sincera gratitudine” agli organizzatori, in particolare alla presidente Adgi Reggio Calabria Maria Crea, perché il tema dell’incontro, “Sostenibilità aziendale e resilienza per una visione olistica del futuro”, “cattura perfettamente la sfida che abbiamo di fronte”. Si è trattato del primo di un ciclo di incontri dedicato alla certificazione di genere come strumento di crescita sostenibile, innovazione e responsabilità sociale d’impresa.

“Non parliamo più solo di crescita economica – ha proseguito Palmenta – ma di un progresso che sia veramente sostenibile in tutte le sue dimensioni: ambientale, sociale ed etica. In questo contesto, la certificazione della parità di genere è uno strumento non solo innovativo, ma profondamente necessario. Non è una formalità burocratica, ma un impegno concreto per costruire modelli organizzativi equi. Oggi, la sua rilevanza è amplificata dal ruolo strategico che riveste nel Pnrr, puntando a ridurre il gender pay gap e offrendo una leva fondamentale per accedere a bandi e finanziamenti, promuovendo un reale cambiamento sistemico. Credo fermamente che il benessere di una comunità si misuri nella sua capacità di garantire pari opportunità, valorizzare ogni talento e abbattere ogni barriera. La parità di genere – ha concluso l’assessore – non è solo una questione di equità formale, è un motore essenziale di sviluppo”.

Nel corso dell’incontro, che è stato arricchito dagli interventi di rappresentanti del mondo istituzionale, accademico, forense ed economico, sono stati affrontati temi quali “Certificazione della parità di genere come drive di sviluppo e responsabilità sociale di impresa, “Resilienza e sostenibilità sociale ed economica d’impresa”, “Banche, accesso al credito e consulenza strategica”, “Fisco e parità di genere”, “Lavoro: divari di genere e nuovi conflitti”, “Le nuove tecnologie tra etica e riorganizzazione del lavoro”, “Benessere in azienda – Bellezza e gentilezza”.