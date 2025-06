Reggio Calabria, Palazzo San Giorgio si illumina di arancione per la Giornata internazionale della FSHD

StrettoWeb

Il Comune di Reggio Calabria, su invito dell’Anci e accogliendo l’appello dell’Associazione FSHD Italia APS, aderisce alla campagna “M’illumino d’Arancio”: in occasione della Giornata mondiale della distrofia muscolare facio-scapolo-omerale (FSHD), che si tiene ogni anno il 20 giugno, la facciata di Palazzo San Giorgio sarà illuminata di arancione. La FSHD è una malattia neuromuscolare rara che colpisce circa 1 persona su 8mila, spesso in giovane età, e si caratterizza per una progressiva atrofia muscolare, generalmente a partire dai muscoli del volto, delle spalle e delle braccia, che ha un effetto progressivo e invalidante anche sugli altri distretti muscolari, portando nel corso della vita del paziente all’invalidità progressiva e inevitabile.

La campagna informativa ha lo scopo di manifestare la solidarietà, promuovere la conoscenza e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della ricerca su questa patologia e su tutte le malattie rare.