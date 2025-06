Reggio Calabria, così gli over 65 con limitazioni o disabilità potranno vivere in sicurezza e autonomia: il nuovo progetto

StrettoWeb

Un servizio che permetterà alle persone over 65 con particolari condizioni di limitazioni funzionali o disabilità di continuare a vivere nel proprio ambiente domestico in piena autonomia e sicurezza. “Un modo nuovo per stare bene a casa”, intervento promosso dal Comune di Reggio Calabria assieme al Consorzio Macramè e finanziato attraverso la Misura 1.1.2 del Pnrr, rende possibile riqualificare gli spazi domestici, adottare soluzioni tecnologiche e usufruire di un potenziamento della rete dei servizi domiciliari. A presentare la misura nel corso di una conferenza stampa tenutasi nella Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio sono stati il sindaco Giuseppe Falcomatà, l’assessora al Welfare Lucia Nucera, il dirigente del settore Welfare Francesco Barreca, la Rup Paola Amato e, per il Consorzio Macramè, il presidente Gianni Pensabene e il responsabile dell’area Cure domiciliari Giuseppe Carrozza.

Tutte le info sulla nuova misura: stanziati 1,5 milioni di euro, 70 i beneficiari

La misura, che ha uno stanziamento di circa 1,5 milioni di euro, è destinata a 70 beneficiari che avranno la possibilità, gratuitamente, di superare le barriere architettoniche con interventi di ristrutturazione e/o manutenzione di scale, porte strette, dislivelli, illuminazione inadeguata, ed eventuale dotazione di maniglie, corrimani, sedili per doccia, sollevatori, elettrificazione infissi; di avere a disposizione sensori di sicurezza, teleassistenza, safe bed system e un apposito braccialetto digitale che garantisce il monitoraggio continuo dello stato di salute e di bisogno della persona anziana, con segnalazione cadute e richieste di soccorso a una Centrale Operativa attiva H24; di usufruire di un potenziamento dei servizi domiciliari di igiene e cura della persona e dell’ambiente domestico, del tempo libero e della fruizione di attività esterne, accesso ai servizi pubblici, per un migliore supporto materiale e relazionale. Ulteriori dettagli sull’avviso sono consultabili al link https://www.consorziomacrame.it/benessere-casa/.

La conferenza stampa

A illustrare i dettagli della misura in conferenza stampa sono stati sia Carrozza che Amato, entrambi hanno inoltre ricordato che Reggio è l’unica città in Calabria, assieme all’Ambito di Vibo Valentia, ad essere riuscita a cogliere questa opportunità del Pnrr. Pensabene ha aggiunto che “con questo progetto sperimentale il Comune di Reggio conferma la sua leadership tra le città della regione per il numero di servizi che ha messo in piedi in questi anni”, mentre Barreca ha ripercorso i finanziamenti ottenuti dal Comune attraverso il Pnrr su cinque linee di intervento che hanno permesso di attivare altrettanti progetti innovativi.

L’assessore Nucera, oltre a lodare il lavoro del settore Welfare del Comune, definito “all’avanguardia”, ha fatto appello a divulgare il più possibile le opportunità del bando, per il quale finora hanno presentato domanda solo 20 persone: “Gli uffici del Comune e gli operatori del Consorzio Macramè – ha detto – sono disponibili a fornire informazioni e supporto anche sul territorio”.

Il sindaco Falcomatà non ha nascosto l’orgoglio per l’attivazione di una misura che mira ad “accompagnare le persone nel loro percorso di vita e mantenere o restituire la dignità dell’esistenza”. L’obiettivo, ha aggiunto, è “fornire servizi e strumenti affinché i nostri anziani continuino a mantenere intatta la loro voglia di vivere, di partecipare, di sentirsi utili alla società, nella piena consapevolezza dello straordinario patrimonio che rappresentano per la nostra città”.