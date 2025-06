Reggio Calabria, asfaltato un tratto di 800 metri di strada a Mortara | FOTO

StrettoWeb

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria comunica l’avanzamento progressivo del piano di rifacimento complessivo delle strade cittadine denominato “Strada Facendo”. Il programma, già incorso da qualche mese, entrerà nel vivo a partire dai prossimi giorni. Ne danno notizia in una nota il Vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Paolo Brunetti ed il Consigliere delegato alle manutenzioni stradali Franco Barreca. L’ultimo intervento in ordine di tempo riguarda l’area di Mortara, zona collinare a sud di Reggio Calabria. In quella sede è stato effettuato il posizionamento del nuovo tappetino bituminoso su un tratto di circa 800 metri. Un intervento molto atteso dalla cittadinanza, su un’area dove insistono diverse attività commerciali e zone residenziali.

Nei prossimi giorni il programma Strada Facendo si intensificherà ulteriormente con interventi che riguarderanno, in tre lotti, la zona sud, centro e nord di Reggio Calabria, toccando le principali direttrici di tutto il territorio comunale. A partire da lunedì le manutenzioni stradali si concentreranno invece sul quartiere di Pellaro, dove saranno effettuati diversi interventi di riparazione stradale.