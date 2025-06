Reggio Calabria, Operazione “Millennium”: annullata la misura cautelare per Giuseppe D’Agostino

StrettoWeb

Con ordinanza del 12 giugno 2025, il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha accolto il ricorso proposto, ai sensi dell’art. 309 c.p.p., dall’avv. Vincenzo Melara, disponendo l’annullamento della misura cautelare in carcere applicata nei confronti di Giuseppe D’Agostino, tratto in arresto il 21 maggio in esecuzione dell’ordinanza emessa dal GIP il 18 marzo.

L’indagato era stato attinto da misura custodiale nell’ambito della maxi Operazione “Millennium”, in cui gli viene contestata la partecipazione a un sodalizio criminoso finalizzato al traffico illecito di sostanze stupefacenti, in un contesto investigativo che ha condotto all’emissione di 97 misure cautelari. Il collegio, presieduto dal dott. Giuseppe Amato, ha integralmente accolto le argomentazioni difensive, disponendo l’immediata liberazione dell’indagato.