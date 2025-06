Reggio Calabria, omicidio Nino Morelli: chiesto l’ergastolo per il cognato Damiano Bevilacqua

StrettoWeb

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Sud, si è svolta in Corte d’Assise la requisitoria del pubblico ministero, il procuratore aggiunto Stefano Musolino, nel processo per l’omicidio di Nino Morelli, il giovane appartenente alla comunità rom di Reggio Calabria sud, ucciso l’11 maggio 2023 nei pressi delle palazzine tra i rioni Marconi e Cusmano.

Il magistrato ha ribadito la responsabilità degli imputati e avanzato richieste di condanna pesanti: ergastolo per il presunto autore materiale dell’omicidio, Damiano Bevilacqua, cognato della vittima; 21 anni di carcere per Saverio Bevilacqua, accusato di averlo accompagnato sul luogo del delitto; e 6 mesi per Letizia Bevilacqua, imputata per favoreggiamento in forma marginale. L’omicidio, definito dagli inquirenti come una tragedia familiare, ha profondamente scosso la comunità locale.