Reggio Calabria, omaggio al carabiniere Carlo Legrottaglie ucciso in servizio: la Polizia Penitenziaria rende onore al militare caduto | VIDEO

Questa mattina, alle ore 8:30, un momento di profonda commozione ha attraversato il Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria. Il Comando della Polizia Penitenziaria della città ha reso gli onori militari al carabiniere Carlo Legrottaglie, tragicamente caduto in servizio giovedì scorso a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi.

Il militare ha perso la vita durante un conflitto a fuoco scatenatosi in seguito a un inseguimento: Legrottaglie e il suo collega avevano intercettato due ladri in fuga a bordo di un’auto rubata. Durante il tentativo di bloccarli, i malviventi hanno aperto il fuoco, colpendo mortalmente il carabiniere.

Il gesto della Polizia Penitenziaria reggina, che ha voluto rendere omaggio al collega caduto, testimonia il forte spirito di solidarietà tra i corpi dello Stato e il rispetto verso chi ha sacrificato la propria vita per il dovere e per la sicurezza dei cittadini.

La cerimonia ha visto la partecipazione del personale in uniforme e in raccoglimento, in un momento di silenzio carico di significato. Il tributo di questa mattina si inserisce nel più ampio cordoglio che in questi giorni sta attraversando l’intera nazione, stretta attorno alla famiglia Legrottaglie e all’Arma dei Carabinieri.

Carlo Legrottaglie viene oggi ricordato non solo come un servitore dello Stato, ma anche come simbolo del coraggio quotidiano con cui le forze dell’ordine affrontano situazioni di pericolo per garantire la sicurezza collettiva.