Reggio Calabria, nuovi capi tecnici RFI giurano a Palazzo San Giorgio. Il centrodestra contro Falcomatà: “basta con la propaganda sulle spalle del lavoro altrui”

“Ancora una volta il Sindaco Falcomatà trasforma Palazzo San Giorgio in un palcoscenico di propaganda personale nell’ennesima iniziativa che nulla ha a che vedere con l’Amministrazione comunale”. Così i consiglieri comunali del centrodestra al Comune di Reggio Calabria in una nota commentano il recente giuramento dei dodici capi tecnici manutenzione infrastrutture di Rete Ferroviaria Italiana, tenutosi nella Sala dei Lampadari alla presenza del primo cittadino.“È inaccettabile – spiegano – che il Sindaco continui a sfruttare eventi istituzionali, senza avere nessun coinvolgimento, per finalità di immagine personale, dando l’idea di un coinvolgimento diretto del Comune nel processo di crescita professionale di queste figure, sfruttando il grande lavoro di assunzioni messo in campo da RFI. quando invece il Comune non ha avuto alcun ruolo attivo”.

“Non si tratta di un episodio isolato. Già in passato – proseguono i consiglieri – Falcomatà ha utilizzato la stessa strategia: lo ricordiamo a gennaio 2024, a febbraio e aprile 2025, così come nel luglio 2018, sempre pronto a tagliare nastri e rilasciare dichiarazioni in contesti dove l’unico contributo del Comune è stato quello di mettere a disposizione la sala”. “Una passerella mediatica stucchevole, quella di Falcomatà, che sminuisce il vero valore delle assunzioni dei lavoratori, coinvolti, loro malgrado, nell’ ennesima messa in scena per soddisfare la vanità personale del Sindaco” concludono i consiglieri di centrodestra.