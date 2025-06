Reggio Calabria, nuova ordinanza contro gli incendi: divieti estesi fino al 15 ottobre 2025

StrettoWeb

Il sindaco di Reggio Calabria ha emanato un’ordinanza relativamente alla Prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi. Il sindaco comunica alla popolazione che “richiamata la precedente propria Ordinanza n. 53 del 03.06.2025 avente ad oggetto “Prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi e di interfaccia anno 2025 – Comunicazione alla popolazione” in cui il termine di validità era stato fissato a tutto il 30.09.2025; VISTA la successiva nota prot. n. 146125 del 16.06.2025 con la quale il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare ha indicato che il periodo di grave pericolosità decorre a far data dal 15 giugno e sino al tutto il 15 ottobre dell’anno 2025; ORDINA

– la revoca della propria precedente Ordinanza n. 53 in data 03.06.2025 con contestuale riapprovazione delle “Comunicazioni alla popolazione per la prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi e di interfaccia per l’anno 2025” appresso indicate a salvaguardia delle zone a rischio incendio sul territorio:

1. di non accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamme o elettrici per tagliare metalli nei boschi e nei terreni cespugliati;

2. di non usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace nei boschi o nei terreni cespugliati;

3. di non fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi, nei terreni cespugliati e nelle strade e nei sentieri che li attraversano;

4. non abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive. I Comandi Militari nell’esecuzione di esercitazioni, campi o tiri devono adoperare tutte le precauzioni per prevenire incendi.

Inoltre nella medesima Ordinanza sono indicati ulteriori divieti, disposizioni e prescrizioni su tutto il territorio comunale, durante il già menzionato periodo di grave pericolosità. Si consiglia di consultare la versione integrale dell’Ord. Sind. n. 59 del 21/06/2025″.