Reggio Calabria, il Moto club Polizia ha organizzato un viaggio in Tunisia

La delegazione di Reggio Calabria del Moto club polizia ha organizzato un viaggio collaborazione con hermesja, in Tunisia, alla scoperta di luoghi incontaminati, di colori e sapori, di culture molto distanti dal mondo Occidentale. Sono stati 8 giorni ricchi di esperienze dove si è potuto toccare con mano la grande dignità di un popolo, che ci accoglieva sempre con il sorriso ai nostri passaggi all’interno di paesi e villaggi. Ma nel nostro viaggio non poteva mancare la beneficenza, caratteristica del moto club polizia, così grazie ai contatti di Pietro Romeo dell’associazione Hermesja, siamo andati a sud di Douze in una scuola elementare dove ad accoglierci ci stavano bambini e bambine, alcuni di loro vestiti con gli abiti tradizionale onorando la nostra presenza con dei balli e canzoni e tradizionali.

Dopo un breve ma dignitoso banchetto ricco di prodotti locali abbiamo consegnato al preside del materiale scolastico composto da colori, pennarelli, penne . Il materiale servirà a far sì che i bambini della scuola possano realizzare progetti ideati dall’istituto. “Questi sono i viaggi che ti riempiono il Cuore”, affermano gli organizzatori.