Reggio Calabria, il MArRC apre la stagione estiva: musica, cultura e partecipazione alla serata inaugurale

Una terrazza gremita, un’atmosfera suggestiva e un pubblico partecipe hanno fatto da cornice alla serata inaugurale del calendario estivo 2025 del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. L’evento, svoltosi ieri nella splendida terrazza affacciata sullo Stretto, ha segnato l’inizio di un ricco programma di appuntamenti che accompagnerà il pubblico nei mesi estivi, all’insegna dell’arte, della musica e della condivisione culturale. Dopo la presentazione del calendario estivo a cura del Direttore Fabrizio Sudano, spazio alla musica con il concerto dell’Ensemble Mediterranea, formazione nata nel novembre 2024 e diretta dal Maestro Dario Siclari. L’Ensemble, composto da studenti, docenti, personale tecnico, amministrativo e bibliotecario dell’Università di Reggio Calabria, ha proposto un repertorio ampio e trasversale, che ha saputo fondere stili e generi differenti – dal classico al jazz, dal pop al latin – valorizzando la versatilità di ogni componente e il senso profondo di condivisione che caratterizza l’intero progetto.

La soddisfazione di Sudano

“Siamo felici di aver inaugurato la stagione estiva con un evento che ha saputo restituire al pubblico il senso più autentico della partecipazione culturale – ha dichiarato il Direttore del MArRC, Fabrizio Sudano –. Il Museo vuole essere un luogo vivo, aperto al territorio, in cui la conoscenza del passato dialoga costantemente con il presente. L’Ensemble Mediterranea è l’espressione di una comunità che sceglie la musica come strumento di incontro, ascolto reciproco e crescita collettiva. La loro presenza qui al Museo è un segnale forte del valore dell’inclusione e della creatività condivisa”.

L’evento ha inaugurato un calendario che, per tutta l’estate, proporrà un’ampia offerta di iniziative: concerti, incontri con autori, rassegne tematiche, conferenze e laboratori teatrali pensati per coinvolgere pubblici diversi, in un’ottica di accessibilità e pluralità. Con iniziative come questa, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria rafforza la propria vocazione di istituzione culturale aperta al territorio e sensibile alle dinamiche contemporanee.

La collaborazione con realtà emergenti e inclusive come l’Ensemble Mediterranea rappresenta un’opportunità per promuovere nuovi linguaggi espressivi e per valorizzare la creatività collettiva, incoraggiando forme di partecipazione attiva che coinvolgono cittadini, studenti e professionisti in un progetto culturale condiviso.