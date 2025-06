Reggio Calabria, lutto a Villa San Giuseppe per la morte del militare Eugenio Scordo: il cordoglio del sindaco Falcomatà

StrettoWeb

“Esprimo profondo cordoglio a nome di tutta l’Amministrazione comunale per la morte del primo graduato dell’Esercito Eugenio Scordo” – queste le parole del Sindaco Giuseppe Falcomatà che aggiunge: “Una terribile notizia che lascia attoniti ed increduli. Eugenio, ragazzo di grandi doti umane era originario di Villa San Giuseppe, e la sua morte improvvisa, mentre era in servizio alla base addestrativa di Castrovillari, è motivo di grande dolore per l’intera comunità del comprensorio, che lo conosceva e che gli voleva bene“. “Giunga ai suoi colleghi ma soprattutto alla sua famiglia l’abbraccio della Città di Reggio Calabria” – conclude il Sindaco Falcomatà.