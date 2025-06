A Reggio Calabria lo spettacolo frutto della collaborazione tra Arci Samarcanda e AkkademiaLab

StrettoWeb

Come è ormai consolidata tradizione, il sodalizio artistico tra il Centro Sociale Arci Samarcanda e la scuola di dizione e recitazione AkkademiaLab ha prodotto un nuovo momento di intensa emozione con i ragazzi della scuola protagonisti di uno spettacolo nel quale hanno messo in scena il loro talento e, principalmente, l’impegno profuso in quest’anno di studi. Sul palcoscenico del Centro Sociale Samarcanda si sono avvicendati gli allievi del primo anno di corso Antonia Sapone, Marco Cuzzocrea e Melissa Cardillo che hanno affrontato il loro debutto con la sicumera tipica della loro giovane età ma, comunque, supportati da preparazione ch e non aveva nulla da invidiare ad allievi ben più maturi.

Fondamentalmente lo spettacolo si è dipanato in quattro momenti ben definiti, un primo blocco dove sono stati presentati brani tratti da famosi film come “L’amore non va in vacanza” “Fame” o “Lo strano caso di Benjamin Button” ; la seconda parte, invece ha rappresentato una assoluta novità per la città di Reggio Calabria in quanto per la prima volta gli allievi si sono cimentati nella difficile arte del doppiaggio, sono stati proiettati spezzoni di film come “Lady Macbeth”, “Quattro matrimoni e un funerale”, “Piccole donne” ed “ Electric State” cui sono state date le voci di Antonia Sapone, Marco Cuzzocrea, Melissa Cardillo e ancora Antonia Sapone. Il pubblico, accorso numeroso a dimostrazione di come il teatro riesca sempre ad attirare l’interesse della popolazione, ha mostrato di apprezzare moltissimo questa nuova proposta didattica dell’AkkademiaLab sottolineando con applausi a scena aperta le singole esibizioni.

Il terzo momento è stato quello più intimo, riflessivo e, sicuramente, più impegnativo i ragazzi si sono confrontati difatti col sacro mondo della poesia affrontando mostri sacri del calibro di Montale, Bukowski e Cavalli ma ne sono usciti tutti vincitori dimostrando, se mai ce ne fosse bisogno, una maturità fuori dal comune. Per concludere si è voluti tornare all’essenza stessa del teatro rappresentando brani tratti da opere immortali come “La Locandiera” di Goldoni, “Giulietta e Romeo” di Shakespeare e “Morte di un Commesso viaggiatore “ di Arthur Miller.

Un discorso a parte meritano Eleonora Lombardo e Federico Vadalà, due splendidi attori che hanno mosso i loro primi passi all’AkkademiaLab e che adesso proseguono nel loro percorso artistico ricco di soddisfazioni per loro e per la scuola che li ha visti crescere, ecco questi giovanissimi ma già affermati interpreti hanno voluto regalare la loro presenza al direttore della scuola, Antonio Malaspina liberandolo dall’onere della presentazione ma, soprattutto regalando al pubblico tre momenti di teatro davvero di livello superiore, prima con due dialoghi brillanti e poi Eleonora lombardo con un monologo estremamente impegnativo e di impatto emotivo devastante “Processo a Dio “ di Stefano Massini.

Al termine, dopo i doverosi ringraziamenti all’avvocato Antonella Santoro rappresentante del centro Sociale, con una semplice cerimonia, sono stati consegnati gli attestati di partecipazione a tutti gli allievi dando appuntamento al prossimo anno accademico che si aprirà a settembre 2025.