Dove i libri diventano arte: a Reggio Calabria la libreria-museo Culture, uno scrigno di tesori nel cuore della città

Nel cuore di Reggio Calabria, in via Zaleuco, proprio di fronte Villa Zerbi, si trova una libreria storica che ha saputo reinventarsi diventando un punto di riferimento culturale unico. Si tratta della libreria Culture, trasformata dal suo proprietario, Vincenzo Caccamo, da semplice esercizio commerciale in una vera e propria libreria-museo.

Attivo nel mondo dei libri sin dal 1981, Caccamo ha vissuto l’epoca d’oro delle librerie tradizionali, quando sugli scaffali erano protagonisti i grandi nomi della letteratura italiana, oggi spesso dimenticati. Proprio per valorizzare questo patrimonio culturale, ha scelto di dare nuova vita alla libreria – attiva dal 1992 – aprendo al pubblico la sua collezione privata, trasformandola in un piccolo museo accessibile a tutti. Un omaggio alla cultura classica e all’arte in tutte le sue forme, che continua a vivere in questo spazio ricco di memoria e bellezza.

Il museo che si trova appunto all’interno della Libreria Culture è cosi organizzato: l’ingresso è strutturato con opere in marmo Déco e Liberty, nel corridoio opere del ‘700 e dell‘800, nelle sale attigue ci sono le icone e l’arte orientale, nel salone centrale della sala conferenze ci sono opere dal ‘500 fino all‘800 e sono esposte sia sculture sulla mitologia che opere classiche, neoclassiche, del manierismo e del rinascimento.

“La bellezza caratterizza i reperti presenti nella mostra con emozioni e profondità, le opere sono a disposizione di tutto il mondo però… il pubblico reggino è assente, disconosce questi ambienti culturali però si sciacqua la bocca di cultura ignorando l’arte classica, la bellezza classica, e tutto quello che è il bello lo disconosce, e questo è un grande rammarico“, afferma con voce dispiaciuta Caccamo ai microfoni di StrettoWeb.

Ma rimane l’impresa straordinaria di un uomo appassionato che ha sfidato i tempi e trasformato una libreria destinata, come tante altre, a scomparire, in una nuova realtà di cultura, di arte e di bellezza che oggi ha una vitale importanza per il territorio, con un museo che è in continua trasformazione e che con la sua impronta classica si sposa con quello che è sempre stato il punto forte della storica libreria Culture, da sempre specializzata in grandi classici di letteratura e filosofia, solide stampelle che all’uomo contemporaneo potrebbero servire più che mai.

L’idea di dar vita a una libreria-museo, qualcosa di unico nel suo genere, è nata dal forte desiderio di non mollare e dal coraggio di reinventarsi con passione e amore per la cultura, in un contesto e in un periodo storico in cui il libro cartaceo vive una vera e propria crisi al punto che edicole e librerie hanno rischiato di scomparire del tutto dalla città.

Caccamo a Reggio Calabria è un’istituzione storica: ha combattuto molte battaglie per la cultura, come quella che ha permesso alle librerie di Reggio di poter finalmente aprire il Sabato raccogliendo tremila firme e vincendo una lunga battaglia comunale con Confcommercio tra 1993 e 1996. Con lo stesso spirito autentico e combattivo, Caccamo ha deciso di non omologarsi come libreria diventando franchising e ha deciso di evolversi puntando sull’originalità, nella speranza che la bellezza e la cultura possano permettere di superare anche questa crisi. Una speranza che è ardente in tutti noi.

