Reggio Calabria, la lettera di un ragazzo di Santa Caterina: “ridateci i canestri, lo sport è un diritto non un pericolo”

StrettoWeb

“Gentile direttore,

le scrivo con profondo rammarico perché, a distanza di tre anni da quando i canestri della palestra della scuola I.C. Falcomatà – Archi di Santa Caterina sono stati rimossi, ad oggi nulla è cambiato se non il danno sociale che tale decisione ha arrecato non solo al quartiere ma anche e soprattutto ai giovani ed agli amanti della pallacanestro nonché agli alunni dell’istituto stesso che non possono praticare alcun tipo di sport di squadra in quel campetto. Le motivazioni addotte, pare, siano da ricercarsi in una relazione del RSPP scolastico che aveva segnalato alla Dirigente la prassi di “scavalcare” da parte di molti atleti per poter giocare in quel campetto, focalizzando la sua attenzione su fantomatici motivi di sicurezza”. E’ questa la lettera inviata da un ragazzo di Santa Caterina, alla Redazione di StrettoWeb, relativamente alle difficoltà nel fare sport a Reggio Calabria.

“Certo, con la presente non intendo giustificare una prassi consolidata negli anni (tanti) che, però, vìola una legge; bensì intendo rivolgermi pubblicamente all’attenta dirigente Corrado e soprattutto all’amministrazione comunale affinché si trovi una soluzione condivisa che sollevi la scuola da ogni responsabilità qualora un esterno all’istituto, giocando a basket nel campetto, si faccia male e, al contempo, garantisca il sacrosanto diritto alla pratica dello sport per i tantissimi giovani (e meno giovani) reggini appassionati di pallacanestro”.

“Il campetto non è solo uno spazio fisico: è un presidio educativo, un luogo dove si costruiscono amicizie, relazioni, si impara il rispetto delle regole, si previene il disagio e l’isolamento. Il suo inutilizzo equivale a spegnere un faro di civiltà e opportunità soprattutto per i giovani. Significa rendersi correi del tanto famigerato e iper-abusato “disagio giovanile” che altro non è, spesso, che un disagio degli adulti che non sono mai riusciti a fare i conti con il proprio bambino interno. Lo sport è una risposta, non è il problema. È una strada sicura: togliendo quei canestri ci si è resi complici del rischio vero, ossia quello che i nostri giovani non abbiano alternative sane, abbandonandosi alla noia dell’online o, peggio ancora, ad alternative ben più pericolose di un tiro a canestro. Una decisione, quindi, sicuramente incoerente rispetto all’ottimo lavoro di inclusione e legalità che la scuola e la dott.ssa Corrado svolgono quotidianamente al loro interno”.

“Il mio appello è alla Dirigente Scolastica, al Sindaco, ai responsabili dei vari uffici, a chiunque abbia responsabilità e possa incidere: rimettete i canestri. La mia abitudine è quella di essere sempre propositivo, per tale ragione, sperando sia fattibile, propongo: perché non fare in modo che il personale Ata, al pomeriggio (o al più prima di andare via con il turno diurno) apra il cancello di accesso al campetto e, a sera, passi un impiegato comunale per richiudere il cancello? Lo si fa con altri luoghi pubblici, perché non farlo anche con questo? Nel pomeriggio, quel campetto, cambierebbe status divenendo un playground come altri in città, vedi quello di Kobe&Gianna Bryant sul lungomare, sollevando così la scuola da ogni responsabilità su eventuali infortuni di giocatori”.

“Certo che le istituzioni chiamate in causa abbiano a cuore il valore sociale ed educativo dello sport, il mio sogno sarebbe l’organizzazione di un torneo 3×3 per ri-inaugurare il campetto di S.Caterina che tanti giocatori ha formato ed alcuni dei quali hanno raggiunto anche notevoli risultati in campo sportivo e, chi non ha sfondato nel basket, è diventato un affermato professionista in ambito lavorativo. Tutto questo grazie agli insegnamenti dello sport e, soprattutto, della vita da campetto!”.