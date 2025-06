Reggio Calabria, al via i lavori per “I parchi urbani e le vie verdi della Valle del Torbido”

StrettoWeb

Prendono ufficialmente il via i lavori per la realizzazione dell’intervento “I parchi urbani e le vie verdi della Valle del Torbido”, promosso dall’Unione dei Comuni della Valle del Torbido nell’ambito del progetto “Aspromonte in Città”, finanziato con risorse del PNRR – Missione 5 “Inclusione e coesione” / Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” / Investimento 2.2 “Piani Urbani Integrati – Next Generation EU”.

Con un investimento di 5 milioni di euro, si avvia un articolato programma di rigenerazione urbana che interesserà cinque Comuni della Valle del Torbido, con l’obiettivo di migliorare la qualità dello spazio pubblico, restituire luoghi di aggregazione e rafforzare l’identità territoriale attraverso nuovi parchi urbani e percorsi naturalistici.

I principali interventi previsti:

• Mammola: realizzazione del Parco urbano della Stazione, con riqualificazione dell’area, costruzione di un piccolo anfiteatro, servizi e area ristoro;

• San Giovanni di Gerace e Martone: creazione dell’accesso alle Vie verdi del Levadio, con riqualificazione dell’area attorno all’ex stazione ferroviaria e realizzazione di una “porta” di accesso al percorso naturalistico lungo il fiume Levadio;

• Grotteria: realizzazione del Parco urbano del Torbido, con il recupero e la rifunzionalizzazione di spazi intorno agli impianti sportivi, della pista ciclabile e ulteriori interventi di riqualificazione nell’area di contrada Pirgo;

• Gioiosa Ionica: nascita del Parco urbano del Gallizzi, che prevede la riqualificazione dell’area dell’ex Foro Boario e il collegamento con il polo sportivo “Ai Campetti”.

Un progetto ambizioso che conferma la visione strategica della Città Metropolitana di Reggio Calabria, impegnata nel promuovere politiche pubbliche capaci di generare spazi di vita e di comunità più sostenibili, inclusivi e attrattivi per i cittadini e i giovani in particolare. Un percorso fatto insieme ai territori e alle istituzioni locali per la costruzione di scelte condivise e partecipate.

La presentazione ufficiale del progetto si terrà venerdì 27 giugno alle ore 18:00 in Piazza Plebiscito a Gioiosa Ionica.

All’iniziativa parteciperanno i Sindaci dell’Unione dei Comuni della Valle del Torbido, i progettisti dell’opera, arch. Alfonso Femia e arch. Giovanni Artuso, e i rappresentanti istituzionali della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

A concludere i lavori sarà il Sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, la cui presenza sottolinea l’importanza strategica dell’intervento per l’intero territorio metropolitano e il forte impegno dell’Ente per la valorizzazione delle aree omogenee attraverso politiche integrate di sviluppo e coesione.