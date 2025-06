Reggio Calabria, incontri di giugno del Rhegium Julii: ospite il poeta Natale Pace

StrettoWeb

Il terzo ospite del ciclo d’incontri denominato “A las siete de la tarde” (Alle sette della sera), del Circolo Rhegium Julii è il saggista, romanziere e poeta Natale Pace autrice del volume Due vite, Antonio Gramsci e Leonida Repaci, editore Pace. L’incontro si terrà lunedì 23 giugno nella sede del Circolo tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria nello spazio interno adiacente all’Arena. Scrittore, saggista, poeta, giornalista, già operatore sindacale Da tempo propone interessanti viaggi conoscitivi su alcuni autori calabresi di speciale pregio. In primis Leonida Repaci, poi Lorenzo Calogero, Domenico Zappone, Domenico Antonio Cardone, Ermelinda Oliva. L’esordio di Pace è del 1968 con un una raccolta poetica dal titolo La terra ed altre canzoni. Seguono altre tre sillogi Il seme sotto la neve (1988), Inviti superflui (2017) e La rotta degli aironi (2020). Natale Pace è presente nella letteratura anche con la narrativa. Piccole piume (2003), Jenia (2017), Alex, storia di caporalato (2022).

La sua passione lo spinge ad approfondire il ruolo e l’opera di alcuni protagonisti dell’area della Piana. Comincia con L’ultimo corsaro, miti e leggende della Calabria, seguono Il debito. Leonida Repaci nella storia /2006, Laruffa), Mio caro Leonida (2019, Pellegrini), I fatti di Palmi, autodifesa al processo del 1926 e La pietrosa dei Rupe. Nel 2024 pubblica due volumi su: Leonida Repaci, critiche teatrali su ordine Nuovo 1921 e su l’Unità 1924-25. I suoi libri sono oggetto di studio e sono stati presentati al Salone del libro di Torino e in diverse città italiane.

L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con il CIS, rappresentato dalla presidente Loreley Rosita Borruto, dall’associazione Reggio Cresce presieduta da Rosi Perrone, dalle associazioni palmesi “Amici di Leonida Repaci”, “Amici della musica” e dal “Club Unesco” di Palmi. Dopo i saluti di Igino Postorino, Presidente onorario del Circolo tennis “Rocco Polimeni” , Loreley Rosita Borruto per il CIS e Giuseppe Bova per il “Rhegium Julii” ne parleranno i saggisti Vincenzo Filardo e Rosi Perrone. Concluderà i lavori Natale Pace.