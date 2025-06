Reggio Calabria, incidente in via Gebbione: forte impatto fra due auto

StrettoWeb

Momenti di paura nella mattinata odierna a Reggio Calabria. Poco dopo mezzogiorno, infatti, in via Gebbione, si è verificato un incidente che ha coinvolto due auto. L’impatto, parecchio forte a giudicare dai danni riportati dalle due macchine e dai parecchi detriti presenti sull’asfalto, è avvenuto all’altezza del Parco Commerciale Brico’s. Fortunatamente, non ci sarebbero persone ferite stando alle prime informazioni apprese.

Attese sul posto le forze dell’ordine per determinare le dinamiche di quanto accaduto.