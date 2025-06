Reggio Calabria: incendio a Pentimele, auto a fuoco a fianco il Palacalafiore, distrutti due veicoli

StrettoWeb

Un incendio si è verificato poco fa a Pentimele, adiacente l’ingresso squadre e stampa del Palacalafiore. Il rogo è partito da un’auto e nel giro di pochi minuti le fiamme hanno distrutto un’altra auto che si trovava parcheggiata vicina in via Francesco Abbagnara. Le fiamme stavano per propagarsi anche ad altre auto. L’incendio ha fatto scoppiare i vetri di tutte le automobili presenti nella zona. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno bloccato le fiamme ed evitare anche che il rogo si propagasse ad un canneto presente nella zona.