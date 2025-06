Inaugurato il nuovo Centro Cottura: produrrà 700 pasti per le scuole del centro | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Nella serata odierna, mercoledì 25 giugno 2025, alle ore 18:00, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del Centro Cottura Comunale, presso la sede dell’Asilo Genoese Zerbi, sito in via Aschenez, n° 50, in pieno centro città a Reggio Calabria. Si tratta del secondo centro cottura, dopo quello di Villa San Giovanni, che si occuperà nello specifico di rifornire le scuole del centro città.

Anna Briante, assessore all’Istruzione e all’Università del Comune di Reggio Calabria, ha dichiarato a StrettoWeb: “è un centro cottura aggiuntivo rispetto a quello già esistente utilizzato lo scorso anno per il servizio mensa. Questo centro cottura ha una valenza specifica perchè è in centro città e andrà a servire tutte le scuole del centro con un vantaggio competitivo rispetto alla qualità dei cibi che verranno cucinati qui e poi trasportati con furgoncini attrezzati a mantenerne la qualità. Si risparmia tempo dalla cucina al piatto e andrà a vantaggio della qualità del cibo per i bambini“.

Agostino Cascone, capo area Ep Spa, ha spiegato ai nostri microfoni: “come ulteriore miglioria al servizio che stiamo svolgendo già dal 2024 abbiamo realizzato un centro cottura che produrrà almeno 700 pasti. Un centro cottura in città che dal punto di vista logistico legherà le scuole più grandi del centro“.