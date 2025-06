Reggio Calabria, il 18 giugno l’incontro “Il Ruolo delle Religioni nella Società Attuale”

StrettoWeb

L'”Associazione Dialogo Interreligioso God is One” opera sul territorio reggino, calabrese e nazionale da diversi anni per favorire e manifestare il Dialogo Interreligioso tra le Fedi. Il 18 giugno pomeriggio, alle 17.30, presso la Chiesa di San Giorgio al Corso in Reggio Calabria, promuove una Conferenza-Incontro tra le Religioni con la tematica specifica “Il Ruolo delle Religioni nella Società Attuale“. Tale Conferenza viene considerata un Dono di Luce all’intera Città Metropolitana, perché si possa riscoprire come crocevia di coesistenti culture diverse e per favorire nei singoli una maggiore coscienza del proprio essere, sentire e agire.

Introdurrà l’Arcivescovo di Reggio-Bova, Mons. Morrone, aprirà la Conferenza l’Istituto Comprensivo Statale “Carducci-Da Feltre” con gli alunni della Scuola Primaria, Presiederà e Relazionerà principalmente Mons. Indunil J. Kodithuwakku K. – Segretario del Dicastero Vaticano per il Dialogo Interreligioso Universale. Relazioneranno, a seguire, diversi autorevoli Relatori appartenenti alle varie Religioni e concluderanno i ragazzi del Coro “Christian Music” di Catona. La Cittadinanza, in tutte le Componenti, è invitata a partecipare, quale occasione privilegiata di approfondite riflessioni personali e sociali.