Reggio Calabria, il disperato appello di un cittadino contro il degrado e il pericolo a San Salvatore: “Sant’Antonio aiutaci tu”

Un cittadino di Reggio Calabria, Mimmo Spanti, ha inviato alla Redazione di StrettoWeb, una segnalazione relativamente ad una situazione di pericolo presente a San Salvatore. Ecco il testo: “‘Sant’Antonio aiutaci tu’. In una città dove il comune è assente e prospera di abbandono e situazioni di grave pericolo, non ci rimane che unirci in preghiera sperando che la tragedia non prenda forma e che illumini gli amministratori cittadini a prendere atto. A San Salvatore ormai da qualche anno vige una situazione molto pericolosa per tutti i pedoni,in modo particolare per i bambini”.

“L’assenza di un muro di limitazione stradale fa sì che l’accesso verso il dirupo diventi accessibile per curiosi ma in modo particolare per i bambini in tenera età. Spero che gli organi competenti prima della festa del Santo Patrono riescano a ottimizzare il tutto perché in una svista il pericolo è dietro l’angolo”.