Reggio Calabria, grave incidente stradale sulla rampa delle Bretelle: svincolo chiuso, traffico in tilt e caos sulla tangenziale

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 24 giugno, sulla tangenziale di Reggio Calabria, precisamente sulla rampa in uscita dello svincolo di Reggio Centro — meglio conosciuto dai reggini come “le Bretelle”. L’impatto, di particolare violenza, ha coinvolto ben cinque automobili, generando una situazione estremamente critica per la viabilità cittadina.

La dinamica: una Smart in testa-coda, gravi danni e cinque veicoli coinvolti. L’incidente è avvenuto sulla rampa in uscita direzione sud, ovvero quella che permette ai veicoli provenienti dal raccordo autostradale di immettersi nel centro città. Una delle vetture coinvolte, una Smart, sembrerebbe abbia perso aderenza o controllo e si sia girata su sé stessa, concludendo la sua corsa in testa-coda. L’auto ha riportato gravissimi danni e non si conoscono ancora le condizioni delle persone a bordo della vettura.

Coinvolta anche un’altra Smart, insieme ad altre tre automobili. L’intera corsia è stata letteralmente bloccata da vetture incidentate, con pezzi di carrozzeria sparsi lungo tutta la rampa.

Lo svincolo di Reggio Centro è al momento completamente chiuso con conseguenti disagi al traffico. Gli automobilisti che percorrono la tangenziale in direzione sud, quindi provenienti da nord, non possono più usufruire della rampa di uscita: la corsia è transennata e inaccessibile.

Questa chiusura ha provocato code chilometriche lungo il raccordo autostradale e la tangenziale, con rallentamenti che partono già all’altezza di via Lia e si estendono fino oltre l’imbocco della galleria “Spirito Santo”. La città è di fatto bloccata, con un traffico che si è riversato sulle arterie secondarie, peggiorando ulteriormente la situazione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse pattuglie della Polizia Stradale di Reggio Calabria, che stanno monitorando la situazione e cercando di regolare il flusso di veicoli. Tuttavia, la complessità del sinistro e il numero elevato di veicoli coinvolti rende difficile un intervento tempestivo. Il traffico in entrata verso il centro città è paralizzato.