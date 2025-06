Reggio Calabria, grave incidente in pieno centro: auto ribaltata | FOTO LIVE

StrettoWeb

Momenti di grande paura pochi minuti fa nel centro storico di Reggio Calabria dove si è verificato un grave incidente stradale. Un’utilitaria, precisamente una Lancia Ypsilon, giace totalmente ribaltata sull’asfalto all’incrocio tra l’argine destro dell’Annunziata, via Umberto Boccioni e via Vittorio Veneto, a pochi metri dal ponte della Libertà e dalla rotonda dedicata a Mino Reitano.

Numerosi i rallentamenti alla circolazione che hanno provocato disagi al traffico, anche per il capannello di curiosi che è accorso sul luogo del sinistro accompagnato da un forte rumore di lamiere in frantumi. I soccorsi sono immediatamente intervenuti sul posto, con squadre di emergenza al lavoro per prestare assistenza ai coinvolti. Nel frattempo, un carro attrezzi è stato inviato per rimuovere il veicolo incidentato e liberare la corsia, con l’obiettivo di ripristinare il flusso del traffico il più rapidamente possibile. Al momento non si conoscono ulteriori aggiornamenti né dettagli sulle persone coinvolte.