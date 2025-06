Reggio Calabria, grande partecipazione per il convegno “Nozioni di diritto di famiglia e minorile”

StrettoWeb

Grande interesse e partecipazione all’incontro formativo che si è tenuto oggi presso la Sala “Gilda Trisolini” della Città Metropolitana di Reggio Calabria, dal titolo: “Nozioni di diritto di famiglia e minorile: responsabilità genitoriale, attività e provvedimenti del Tribunale per i minori e del Tribunale ordinario”.

L’iniziativa, promossa da Save the Children nell’ambito del Protocollo di Intesa con il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, è stata realizzata in collaborazione con il Centro Comunitario AGAPE e con il patrocinio del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

L’incontro ha rappresentato un importante momento di approfondimento sui principali strumenti giuridici a tutela dei minori, con un focus particolare sulla responsabilità genitoriale, sulle misure adottate dall’autorità giudiziaria e sul ruolo delle istituzioni nella protezione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Numerosi i partecipanti, tra cui assistenti sociali, educatori, insegnanti e operatori del settore, provenienti da diversi contesti territoriali e professionali. L’iniziativa ha registrato una forte partecipazione sia in presenza che da remoto, a conferma dell’interesse e della rilevanza del tema trattato.

A condurre il confronto è stata l’avvocata Marina Ingrascì, di Save the Children, esperta in diritto minorile e familiare, che ha illustrato i principali aspetti giuridici legati alla responsabilità genitoriale e agli interventi dei tribunali per i minorenni e ordinari, offrendo spunti pratici e riflessioni operative.

Per il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria è intervenuto il Giudice Onorario Giuseppe Avv. Marino, che ha portato il contributo istituzionale dell’Ufficio giudiziario, sottolineando l’importanza della sinergia tra istituzioni, enti del terzo settore e operatori sociali per la protezione dell’infanzia.

Un ruolo di coordinamento e supporto strategico è stato svolto da Giulia Pelizzo, coordinatrice del programma legale di Save the Children, e da Carla Sorgiovanni, rappresentante regionale dei programmi dell’organizzazione, che hanno evidenziato l’importanza della formazione continua per rafforzare le competenze di chi opera con bambini, adolescenti e famiglie in difficoltà.

“L’ampia partecipazione e l’intensità del confronto confermano quanto sia fondamentale investire nella formazione di chi opera a tutela dei minori,” ha dichiarato il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Mattia Emanuele, esprimendo viva soddisfazione per l’esito dell’iniziativa.

L’appuntamento si inserisce in un ciclo più ampio di incontri formativi promossi da Save the Children, finalizzati a rafforzare le competenze degli operatori in ambito giuridico, educativo e sociale, in un’ottica di prevenzione, protezione e promozione dei diritti dei più giovani.