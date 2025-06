A Reggio Calabria le Giornate Cardio-Metaboliche: medicina, formazione e prevenzione al centro della XVIII edizione

StrettoWeb

Cultura e formazione della classe medica e degli Operatori Sanitari che, nel rispetto della centralità dell’ammalato, si impegnano giornalmente a perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica. Perseveranza, impegno e tenacia sono stati, nel tempo, le componenti indispensabili, fondate su una base culturale consolidata e costruita sulle conoscenze scientifiche acquisite nel tempo, che hanno motivato, per un lungo periodo di 18 anni, gli organizzatori delle Giornate Cardio-Metaboliche Reggine, i dott.ri Enzo Amodeo e Giovanni Perrone. Cardiologi e Diabetologi uniti per prevenire e curare le malattie metaboliche e cardiovascolari, che spesso coesistono e rappresentano le prime cause di mortalità nel mondo.

Tre lunghe e intense giornate, nel corso delle quali relazioneranno oltre 50 professionisti di chiara fama, provenienti da tutta Italia che tratteranno argomenti scientifici di grande attualità e molto ridondanti sullo scenario della cultura cardiologica e diabetologica. Relazioni di alto contenuto scientifico rivolte agli oltre 180 iscritti tra medici, infermieri, farmacisti, dietisti e biologi, attenti all’evoluzione delle tecniche ed alle innovazioni, sempre più interessanti ai fini di un corretto percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale dei pazienti che afferiscono al Sistema Sanitario Nazionale.

Una virtuosa sinergia che arricchisce di contenuti una manifestazione che, nel tempo, si è accreditata tra le più interessanti sul territorio nazionale, anche per via di una perfetta organizzazione costruita con l’obiettivo di mettere a fuoco, attraverso vari momenti di confronto, le patologie della nostra epoca. Le XI sessioni, all’interno delle quali si discuterà di: Ipertensione Arteriosa, Scompenso Cardiaco e nuove terapie farmacologiche ed elettriche, Disordini del Ritmo Cardiaco, Malattie del Circolo Coronarico e Polmonare, Cardiopatie Strutturali e Cardiochirurgia, Diabete e sue complicanze, Nutraceutica, Dislipidemie, Disordini Alimentari e Rapporti con la Medicina del Territorio per una gestione integrata delle cronicità; saranno moderate da esperti professionisti che avranno il compito di animare una discussione interattiva con i partecipanti, ormai sempre più attenti e interessati all’evoluzione tecnologica e all’uso di nuovi farmaci e di nuovi presidi elettrici e strumentali.

Anche quest’anno, al fine di rendere un servizio ai medici, è stato creato uno Spazio ENPAM per informare gli iscritti all’Ente in merito a Previdenza, Assistenza e Sicurezza delle cure e Responsabilità Professionale; anche questi argomenti di grande attualità, che stanno molto a cuore ai medici, e molto interessanti sotto l’aspetto medico-legale e pensionistico. L’evento, denominato “Giornate Cardio Metaboliche Reggine”, giunto ormai alla sua XVIII^ Edizione, si terrà in Reggio Calabria dal 16 al 18 giugno p.v. presso l’Aula Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria, accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua del Ministero della Salute (ID 2647 – 447952), per 180 partecipanti, con l’obiettivo formativo: Prevenzione e Promozione della Salute con acquisizione di nozioni tecnico-professionali e conferirà ai partecipanti 12,6 crediti formativi obbligatori per le Professioni Sanitarie.