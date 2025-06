Reggio Calabria, Gianni Latella: “plauso alla Città Metropolitana per i concorsi pubblici”

StrettoWeb

Il Consigliere comunale di Italia Viva Giovanni Latella esprime un plauso “all’Amministrazione della Città metropolitana di Reggio Calabria, guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà per l’avvio della programmazione dei nuovi concorsi pubblici finalizzati alla copertura di 75 nuove posizioni in organico. Si tratta di un segnale concreto e importante – ha spiegato Latella – che va nella direzione di rafforzare l’organico degli enti locali e migliorare i servizi offerti alla cittadinanza. Dopo i concorsi portati avanti con successo lo scorso anno dal Comune di Reggio Calabria, con più di 150 nuovi assunzioni in vari settori, la programmazione di questi concorsi rappresenta un’occasione fondamentale per dare slancio ulteriore all’efficienza amministrativa e valorizzare il merito e le competenze dei candidati”.

“Un’iniziativa di particolare rilevanza, portata avanti dal sindaco Giuseppe Falcomatà e dal vicesindaco con delega al Personale Carmelo Versace, in un momento storico in cui il lavoro pubblico rappresenta una leva essenziale per lo sviluppo territoriale e la crescita socio-economica. Una nuova occasione per i nostri giovani di poter realizzare i loro sogni nella nostra Reggio. Per questo – ha concluso il Consigliere – ringrazio la Città metropolitana per l’impegno profuso. Sosterremo sempre azioni che favoriscano occupazione e qualità della pubblica amministrazione”.