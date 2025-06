Reggio Calabria: a Gallico la cerimonia dell’assegnazione delle Borse di studio “Nino Lo Presti”

StrettoWeb

Nel Plesso Centrale dell’Istituto Comprensivo Statale “Orazio Lazzarino” a Gallico Marina, si terrà mercoledì prossimo 25 giugno, la cerimonia dell’assegnazione delle Borse di studio “Nino Lo Presti”, manifestazione giunta al diciassettesimo anno. La cerimonia si svolgerà, come al solito, con gli alunni che esibiranno nel saggio finale che, con

brani musicali di vario genere, evidenzierà il grande lavoro svolto durante tutto l’anno scolastico. Durante lo spettacolo, sarà ricordata la figura di “Nino Lo Presti”, un giovane e brillante medicocardiologo gallicese, che ha sempre testimoniato la sua disponibilità verso i più bisognosi e quanti hanno avuto necessità delle sue cure.

La Borsa di Studio, istituita grazie all’iniziativa dell’associazione Protagonisti, sarà assegnata agli studenti più meritevoli delle terze classi della Scuola Media Umberto Boccioni di Gallico. Ad essi sarà consegnata una prestigiosa targa ricordo, unitamente ad un assegno, offerto dalla Polito Assicurazioni, utile per il prossimo anno scolastico, per l’iscrizione e/o l’acquisto di libri. L’intento è, sempre più, quello di premiare chi, come già fatto da Nino Lo Presti, si è sempre impegnato nello studio, riportando la “Scuola” veramente al centro della vita sociale, e costruendo le basi per percorsi professionali ed umani di tutto riguardo.

Le valutazioni per l’assegnazione della Borsa di Studio “Nino Lo Presti”, saranno fatte, unitamente al collegio dei docenti, dalla dirigente scolastica dottoressa Maria Gueli. A coordinare i lavori sarà la professoressa Romeo, che, unitamente a tutto il personale scolastico, si

sta prodigando per l’organizzazione e la buona riuscita della manifestazione che concluderà il nutrito programma delle iniziative dell’Istituto Comprensivo Statale “Orazio Lazzarino” di Gallico. Alla manifestazione sono stati invitati il Sindaco Falcomatà, con il vice Brunetti e l’assessore Briante, il Sindaco di Santo Stefano Malara, il dottor Luciano Gerardis già presidente del Tribunale di Reggio Calabria, la dott.ssa Bruna Siviglia della Biesse, il comandante la stazione dei Carabinieri di Gallico, il pediatra dottor Rocco Cassone, don Angelo Battaglia della Parrocchia di Gallico Marina, ed altre autorità.