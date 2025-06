Reggio Calabria, Falcomatà alla Commissione parlamentare: “serve un nuovo modello per superare degrado e ghettizzazione in città”

StrettoWeb

“Ringrazio il Presidente della commissione Battilocchio e tutti i commissari per la loro presenza in città per l’audizione in Prefettura, ospiti del prefetto Vaccaro. È stata un’occasione importante per far conoscere le nostre realtà, le difficoltà che abbiamo su alcune zone periferiche del nostro territorio, non solo ad Arghillà, ma anche nel quartiere Modena, Ciccarello e nel rione Marconi. Abbiamo avuto modo di raccontare i progetti, le attività condivise con le associazioni, le istituzioni avviati nel corso di questi anni, ma soprattutto abbiamo ragionato su alcune proposte che vengono dalla città, dall’Amministrazione comunale, per uscire definitivamente da quelle situazioni marginalità, fragilità, povertà e ghettizzazione che esistono ancora in questi quartieri. C’è la necessità di ridefinire un perimetro di competenze e responsabilità sulla gestione degli alloggi popolari tra Comune e Aterp regionale e la necessità anche di lavorare per migliorare le risorse in termini di uomini, mezzi e risorse economiche per far fronte a queste situazioni. Occorre che le politiche di investimento che stiamo portando avanti su questi territori, attraverso i Pinqua, i fondi della coesione, i fondi comuni comunitari Pon metro e Pnrr, possano avere efficacia. Queste situazione di ghetto non solo vanno demolite fisicamente e dal punto di vista sociale, ma è tutto il sistema degli alloggi popolari che va riorganizzato, in una forma di distribuzione equa su tutto il territorio comunale e metropolitano, anche al fine di favorire una vera concreta inclusione sociale o un’integrazione”. Così il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, a margine dell’audizione di oggi, in Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. La riunione, presieduta dal presidente Alessandro Battilocchio, si è tenuta in Prefettura a Reggio Calabria.