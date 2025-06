Reggio Calabria, estate senza stress: torna il Beach Bus di ATAM per raggiungere le spiagge | INFO UTILI

StrettoWeb

“Il Beach Bus è tornato! Il bus che ti porta al mare… senza stress! Anche quest’estate, ATAM ti accompagna in spiaggia da Catona a Lazzaro, passando per le località balneari più amate della città, con un servizio comodo, economico e sostenibile. Niente più pensieri per parcheggio, traffico o carburante: sali a bordo e goditi la giornata!”. E’ questo il post pubblicato su facebook da ATAM che informa i passeggeri di questa iniziativa utile per l’estate.

“Dal centro verso Nord, raggiungi comodamente: Lungomare Falcomatà, Lidi di Pentimele, Gallico Marina, Catona, Spiaggia Kalura e dintorni.

Verso Sud, tuffati tra:

Calamizzi, Sorgente, San Gregorio, Porto Bolaro, Bocale, Lido Sogno, Magna Grecia e Lazzaro.

Attivo tutti i giorni (festivi inclusi con orari differenti)”.

“Bambini sotto i 100 cm viaggiano gratis (con documento e accompagnati)

Animali di piccola taglia gratis se con guinzaglio e museruola

Tariffe 2025

▪️ Biglietto urbano 90 min. → € 1,50

▪️ Biglietto giornaliero → € 4,50

Carnet risparmio (solo su App):

▪️ 10 biglietti urbani → € 13,80

(Carnet personale, non cedibile)

Dove acquistare:

Rivendite autorizzate

App ATAM Trasporti e Sosta

A bordo (con supplemento)

Attenzione: alcune corse potrebbero essere potenziate. Consulta l’App o il sito per restare aggiornato! Scegli il Beach Bus. Vivi il mare. Lascia a casa l’auto”.